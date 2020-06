FOTO| De Ziua Internațională a Serviciului Public, Comtim și Elit donează 400 de porții de „urban food” personalului medical de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara

Comtim și Elit au donat astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Serviciului Public, către personalul medical de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”din Timișoara, 400 de porții de specialități gătite din carne de porc.

Înființată în 2002 de Organizația Națiunilor Unite, Ziua Serviciului Public este menită să recunoască activitatea celor aflați în slujba publicului în domeniile medicale sau sociale si care, de cele mai multe ori se regăsesc în prima linie de reacție și răspuns la situații care amenință viața cetățenilor.

Mai multi voluntari Smithfield Romania au distribuit cadrelor medicale cele 400 de porții realizate din specialități Comtim și Elit și pregătite cu sprijinul partenerilor de la Restaurantul Meat Busters din Timișoara, u n reper al „urban food”-ului românesc, câștigători ai premiilor «Truck of the Year, Best Sandwich and Public’s Choice”.

„Chiar de la începutul situației generate de pandemia de COVID-19, Smithfield România a fost solidară cu personalul medical din linia întâi din comunitatea din care facem parte. Astazi, de Ziua Internationala a Serviciului Public, dorim să ne arătăm recunoștința față de efortul zilnic al personalul medical și de asistență, implicat în serviciul public de sprijin al celor aflați în nevoie, prin prin oferirea unei mese de prânz bogată în proteine, pregătită cu produsele noastre din carne de porc Comtim și Elit. Astăzi voluntarii Smithfield Romania au demonstrat că proiectele de implicare comunitară de sprijin pentru sistemul sanitar au devenit prioritare și pentru angajați nu numai pentru companie”, a declarat Cristina Bodea, Director Sustenabilitate, Smithfield România.

Această acțiune se înscrie în programul Smithfield România de sprijin pentru spitalele şi instituţiile medicale din Timişoara şi din judeţul Timiş. În ultimii ani, înainte de situația epidemiologică generată de virusul COVID-19, implicarea companiei a inclus donaţii în valoare de 200.000 de euro, prin care a fost renovată o secţie a Spitalului de copii Louis Ţurcanu din Timișoara, precum și sprijin financiar pentru reparaţii şi achiziţii de echipamente medicale pentru mai multe spitale din zonă.

Recent, Smithfield România a făcut donaţii în bani și diverse echipamente medicale către mai multe Asociații și instituţii medicale din judeţul Timiş în valoare totală de peste 430.000 lei.

Prin programul „Hrană pentru suflete”, Smithfield Romania a donat din 2009 și până în acest moment aproximativ 120.000 kg de carne, oferind aproximativ 475.000 de porții către 33 de fundații și asociații beneficiare din județele Timiș și Arad.

Acțiunea voluntarilor Smithfield, prilejuită de Ziua Internațională a Serviciului Public a fost implementată la Timișoara cu sprijinul Fundației PRAIS.

Despre Smithfield România

Smithfield România a dezvoltat de-a lungul timpului numeroase programe de sustenabilitate și implicare socială, fiind, printre altele: iniţiator al programului “Hrană pentru suflete”- de sprijinire a familiilor cu nevoi sociale, sponsor al proiectului „Ziua Mondială a Monitorizării Calităţii Apei”, un program de analiză şi monitorizare a calităţii apelor implicând elevii şi studenţii, iniţiator al programului de responsabilitate socială ”Smithfield Friends” – program de încurajare a voluntariatului în rândul angajaților. Programele de responsabilitate socială ale Smithfield România au fost recunoscute local și internațional, voluntarii companiei fiind recompensați cu numeroase premii, printre care: Smithfield Foods “Environmental and Sustainability Awards 2014”, „Diploma de excelență” (PR Awards, 2014), precum și premiul 2 și nominalizări în cadrul galelor Romanian CSR Awards, edițiile 2013, 2015 și 2016, dar și cel mai recent premiu: Smithfield Foods Sustainability Awards 2017 – pentru bune practici în materie de programe de sustenabilitate.

Despre Programul „Hrană pentru suflete”

Smithfield România este inițiatorul programului „Hrană pentru suflete”, care are ca scop sprijinirea familiilor cu nevoi sociale din cadrul comunităţilor care se confruntă cu nesiguranţa alimentară. Aceste program se derulează în colaborare cu organizaţii partenere (ONG-uri, biserici etc). Prin intermediul acestui program, compania noastră oferă cu titlu gratuit produsele de carne contribuind astfel la hrana de zi cu zi a persoanelor aflate în situaţii de risc social. Cu ajutorul voluntarilor, produsele Comtim sunt oferite fie sub forma unei mese calde (prin cantine sociale, centre de zi, spitale sau orfelinate), fie prin oferirea de carne proaspătă ambalată, în cazul în care ONG-ul partener nu beneficiază de cantină proprie. Mai multe detalii referitoare la programele active de sustenabilitate ale companiei găsiți la:

https://www.smithfield.ro/ro/sustenabilitate/activitate-comunitara

Despre Fundația PRAIS

Fundaţia PRAIS a fost creată în 2002 de către compania de consultanță în comunicare PRAIS Corporate Communications. În cadrul proiectelor sale naţionale inițiate și dezvoltate de-a lungul a 18 ani, susţine cauze sociale majore: accesul tinerei generații la resurse, educaţie, dezvoltare personală și cultură. De asemenea, promovează starea de bine și stilul de viaţă sănătos, grija faţă de natură, economia bazată pe talente, creativitate, inovaţie, competitivitate şi etică. Recunoscută local şi internaţional, Fundaţia PRAIS s-a implicat cu succes în proiecte educaţionale naţionale din domenii precum: promovarea mişcării şi a nutriţiei sănătoase; siguranţa produselor alimentare; protecţia mediului; promovarea tinerelor talente. Programele locale sau cross-countries au angrenat milioane de elevi, familii, cadre didactice, publicul larg şi au creat alianţe de valori între parteneri publici şi privaţi, lideri de opinie, specialişti locali şi internaţionali, reuniţi pentru a servi împreună cauzelor sociale globale dedicate viitorului tinerei generaţii.