FOTO: Dansatori Bianca și Ionuț Ionescu (CSM Unirea Alba Iulia) – o nouă performanță de senzație: locul 4 la Campionatul European de Profesioniști Latino!

Dansatorii albaiulieni Bianca și Ionuț Ionescu și-au trecut în cont o nouă performanță remarcabilă, clasându-se pe locul al 4-lea la Campionatul European de Profesioniști Latino.

Importanta competiție s-a disputat în Germania la Leipzig, iar 2023 WDSF PD Ech Lat a strâns la start cei mai bun dansatori de pe “Bătrânul Continent”. Acest rezultat deosebit confirmă valoarea incontestabilă a celor doi sportivi din Cetatea Marii Uniri care în acest an, în urmă cu 6 luni, au mai reușit o clasare pe locul 4, la Chișinău, în luna aprilie, la Campionatul Mondial de Dans Profesioniști Latino, lucru care vobește de la sine!

Apreciați pentru activitatea la “Life is Dance” Alba Iulia, frumosul cuplu Ionuț și Bianca Ionescu a reprezentat clubul CSM Unirea Alba Iulia, orașul Alba Iulia și România la acest nivel remarcabil al performanței deosebite în dansul sportiv mondial.

“O competiție superbă, cu o atmosferă inegalabilă și o primă finală dansată pe muzică live. Suntem recunoscători că am ajuns până aici, suntem fericiți cu dansul și prestanța noastră și sperăm că am reprezentat România cu succes! Mulțumim antrenorului nostru drag Horia Preda fără de care nimic din ce am trăit în ultimii ani nu era posibil și căruia îi vom fi recunoscători pe veci. Mulțumim familiei noastre dragi că a fost alături de noi și a făcut tot posibilul să ajungă la această competiție. Prezența celor apropiați în public a avut un impact enorm de pozitiv asupra stării noastre de spirit și fără voi acolo, cu siguranță nu eram așa de liniștiți și încrezători”, a transmis Bianca Ionescu