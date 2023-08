FOTO| Daliana Moldovan, mândria satului Fărău: Șefă de promoție a Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”, iar acum în rândurile Forțelor Navale

Daliana-Maria Moldovan, originară din satul Fărău, județul Alba, a absolvit Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu” din Craiova, ca șefă de promoție, în anul 2018, după care și-a continuat studiile în cadrul Academiei Navale ,,Mircea Cel Bătrân” din Constanța.

De ce Forțele Navale și nu altă ramură a Apărării Naționale?

Am ales să fac parte din marea familie a Forțelor Navale deoarece mereu am iubit marea și am fost curioasă să descopăr cum e viața la bordul navelor și ce provocări presupune. De asemenea, am fost încântată și de multiplele oportunități pe care Marina le oferă pe parcursul carierei.

Am absolvit specializarea de “navigație, hidrografie, și echipamente și sisteme navale”, în cadrul facultății de Inginerie Marină. Această specializare are rolul de a pregăti ofițerii ingineri de la bordul navelor, pentru executarea misiunilor specifice din cadrul Forțelor Navale. Acest domeniu îți pune la dispoziție cunoștințele necesare pentru a executa Navigația în siguranță la bordul navei, “puntiștii” fiind astfel responsabili de modul în care nava își menține cursul, de executarea manevrelor de navigație necesare, și de îndeplinirea cu succes a misiunilor ordonate. Bineînțeles ca nu suntem singuri, un rol esențial avându-l mecanicii ingineri, fără de care nu am putea să ne desfășurăm activitatea. La bordul navei, fiecare persoană îndeplinește o misiune specifică, toate fiind la fel de importante pentru bunul mers al lucrurilor.

Ce ne poți spune despre experiența ta ca femeie, în Forțele Navale? E grea pregătirea?

Să fii femeie în Marină este destul de provocator, dar nu imposibil. Consider că dacă ești o fire muncitoare și serioasă, reușești să te integrezi fără probleme.

Da, pregătirea este grea. Atât în ceea ce privește practica la bordul navei cât și cunoștințele pe care trebuie să ți le însușești, deoarece trebuie să cunoști în amănunt elemente de navigație, cinematică, modul de funcționare al instalațiilor de la bord, și lista continuă. Mai pe scurt, trebuie să cunoști foarte bine nava și cum funcționează aceasta pentru a o putea manevra. Cu toate acestea, greutățile sunt umbrite de multe ori și de frumosul pe care îl oferă aceasta specializare, și de experiențele unice. Nici o zi nu este la fel ca cealaltă, iar atmosfera este mereu una de încurajare din partea echipajului.

Visai acum 10 ani că vei ajunge aici?

Acum 10 ani visam ca o sa fiu în Armată, dar nicidecum nu credeam că o să ajung atât de departe de casă. Sunt fascinată de cum reușește viața să se schimbe pe parcursul timpului. Ma bucur că îmi trăiesc visul, dar îmi lipsesc de multe ori graiul ardelenesc si voia bună de acasă.

Dacă ai putea să te întorci în trecut, ai urma același drum?

Dacă aș putea să mă întorc în trecut, cu siguranță aș face aceleași alegeri, deoarece ele au contribuit la formarea adultului hotărât si perseverent de azi. Consider ca fiecare alegere si experiență m-au ajutat să evoluez, lucru pe care pun foarte mare accent.

Ce le-ai spune fetelor care vor să meargă pe același drum pe care l-ai urmat tu?

Încurajez fetele să urmeze acest drum dacă simt că se regăsesc în acest domeniu.

Fetelor, să fiți optimiste si ambițioase, pentru ca puteți realiza orice vă propuneți! Am încredere în voi. Cel mai important este să alegem ceea ce ne face fericiți.