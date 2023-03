FOTO: Cupa “Alba Carolina”, ediția a 7-a, la karate | Rezultatele ACS Karate Forever Alba Iulia

Ovidiu Maier, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria Unirii Alba Iulia, revine la… CSM Unirea Alba Iulia în această primăvară.

Maier a fost sâmbătă pe „Cetate” și a dat lovitura de începere a partidei CSM Unirea Alba Iulia – Avântul Reghin, scor 4-0, care a parafat calificarea în play-off a „alb-negrilor”. Radu Urcan, directorul clubului albaiulian, i-a oferit pe gazon un tricou personalizat, cu numărul 14, acela purtat de Maier în perioada când a promovat cu Unirea în Divizia A.

„Normal că aș vrea să pun umărul la Unirea Alba Iulia, indiferent de funcție. Nici nu contează prea mult ce rol voi avea, ideea este că există intenții să colaborăm, de la primariul din Alba Iulia și până la conducerea clubului. Mă bucură că oamenii s-au gândit la mine, este o propunere onorantă. Am jucat la Alba Iulia, am făcut performanță, am rămas atașat de Unirea Alba Iulia, am foarte mulți prieteni la club”, a spus Oviciu Maier

„Motanul”, genialul fotbalistic din Ocna Mureș, va colabora din divizionara terță din Cetatea Marii Uniri, urmând ca zilele viitoare să fie stabilită concret forma de colaborare și funcția. „Ovidiu Maier și-a dat acceptul, iar zilele viitoare vom găsi modalitatea de colaborare. Maier a scris istorie pentru Unirea Alba Iulia, este, a fost și va fi alături de noi„, a confirmat Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal a CSM Unirea Alba Iulia, într-o emisiune la Radio Unirea FM.

Ovidiu Maier a jucat la Unirea Alba Iulia în perioada 2002-2005, când s-a reușit prima promovare în Divizia A și echipa a terminat primul sezon în elită pe poziția a 6-a, cea mai bună clasare din istorie.