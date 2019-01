FOTO: cu Gicu Grozav și Călin Cristea – în efectiv, selecționata GT Sport Alba Iulia – bronz la Cupa Iernii “Realsport-Boromir”

Selecționata GT Sport Alba Iulia a reușit să cucerească medaliile de bronz la un puternic turneu de minifotbal, ce s-a desfășurat recent, în balon, la Deva. La prima ediție a Cupei Iernii “Realsport-Boromir” au participat 16 echipe extrem de puternice din țară iar echipa din Cetatea Marii Uniri a urcat pe ultima treaptă a podiumului, după un parcurs de admirat (o singură înfrângere, în semifinale, din cele șase jocuri disputate).

Clubul Sportiv GT Sport Alba Iulia a trimis la competiție o selecționată a campionatului cu același nume (ce se dispută la Baza Sportivă “Winner’s Club Țălnar” Alba Iulia), cu jucători de la echipele Rekord, Beer Hunters, Joga Bonito, avându-i în componență pe internaționalul român Gicu Grozav, președintele acestui club, Călin Cristea (a semnat zilele acestea cu Oțelul Galați, prezentându-se ieri la reunirea divizionarei terțe) sau uniriștii P. Păcurar și Cl. Oara, dar și jucători de la echipe din Liga a 4-a.

Formația albaiuliană a obținut rezultate remarcabile: 6-0 cu Taylor Red &LPG Deva, 4-0 cu Atletic Brad și 4-3 cu MFC Corvinul Hunedoara (după loviturile de departajare, 2-2 în timpul regulamentar) – toate în grupa A. În sfeturile de finală GS Sport a dispus de AS Electroconat Deva (liderul la zi a campionatului devean), un alt succes fiind repurtat în finala mică, 4-2 cu Sporting Crișcior (oponentă în Grupa B a alte formații din județul nostru, La Bolta Alba Iulia). Singura sincopă înregistrată a fost în semifinale, când GS Sport Alba Iulia a pierdut, scor 3-4, un meci dominat în proporție covârșitoare, în care efectiv ghinionul a dus la numeroase ratări, cu MAV Sports Timișoara (aceasta a câștigat în 2018 campionatul național și Supercupa Românei, dar și Liga Campionilor EMF, în Slovenia, la Terme Catez). “Figura făcută a fost una extrem de frumoasă, medalia de bronz obținută fiind pe deplin meritată, în condițiile în care echipa a fost adunată oarecum «peste noapte», neavând omogenitate și relații de joc prestabilite, care conteaza foarte mult în economia acestui sport”, a spus antrenorul George Țălnar (secund la CS Ocna Mureș, în Liga a 3-a, în fotbalul pe teren normal).

Lotul de jucători a fost format din Claudiu Boldi, Andrei Samoilă, Victor Mureșan, Darius Cutean, Călin Cristea, Paul Păcurar, Alin Apetri, Claudiu Oara, Gabriel Cotoară și Gheorghe Grozav, iar staff-ul reprezentativei campionatului “GT Sport” a fost compus din George Țălnar – antrenor, Călin Bogdan – medic, Nicolae Botei – delegat, Ionuț Grozav – director sportiv, Alin Popa și Aurel Gușat – oficiali. “Competiția a fost un real succes, mulțumesc organizatorilor pentru invitație, multumesc băietilor pentru implicarea si efortul depus. A fost o delectare pentru noi cât și pentru publicul devean să-l vedem la lucru pe Gicu Grozav, care a fost golgeterul competiției si de departe cel mai bun jucator. N-am avut experiență pentru a câștiga acest turneu, dar sunt mulțumit pentru că am aratat ca o adevărată echipa și am creat la fiecare meci un real spectacol. Aștept cu nerăbdare să-l văd din nou la lucru «pe teren mare» pe Gicu Grozav, un fotbalist unic de care România încă are mare nevoie”, a mai transmis George Țălnar.

A fost primul turneu de minifotbal din noul an, printre participante numărându-se MAV Sports Timișoara – cea mai titrată echipă din România și Europa din anul trecut (ce are în lot mai mulți jucători din națională), Borussoa Hermannstadt, La Bolta Alba Iulia (eliminată din grupă) sau FC Boromir Râmnicu Vâlcea.