FOTO: CSȘ Blaj, locul 5 la nivel național, după turneul final la minivolei masculin

Echipa Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj a devenit vicecampioană națională la volei feminin, licee, în cadrul finalei Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție care s-a disputat la Focșani, în efectiv fiind și Iarina Axinte (ridicătoarea campioanei Volei Alba Blaj), desemnată cea mai bună jucătoare a competiției.

Este al doilea an consecutiv în care formația care reprezintă colegiul “IMC” Blaj a cucerit medaliile de argint la acest nivel și totodată o altă distincție extrem de importantă după aurul cucerit la volei feminin, gimnaziu (la Tulcea, antrenor tot prof. Raluca Rotar).

*Iarnia Axinte, MVP-ul turneului

În prima fază a întrecerii, Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” a câștigat toate cele trei partide din grupă, 2-0 cu Colegiul Național “Gheorghe Vrânceanu” Bacău, 2-0 cu LPS Focșani și 2-0 cu Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploiești. În semifinală a fost un nou succes, 2-0 cu LPS Viitorul Pitești, însă în finală LPS Focșani și-a luat revanșa și a învins cu 2-0, câștigând titlul.

Componența echipei: Iarina Axinte (Volei Alba Blaj), Antonia Mihu, Izabela Buțu, Miruna Barna, Anastasia Fekete, Ana Pop, Andreea Mărginean, Catinca Gizdavu, Noemi Moldovan (fostă la Volei Alba Blaj) și Antonia Oltean. MVP-ul turneului a fost desemnată Iarina Axinte, care a evoluat pe postul de secund, deși postul ei de bază e cel de ridicător.

„Sunt foarte fericită și împlinită pentru acest rezultat, deoarece este al doilea an consecutiv când Colegiul Național <<Inochentie Micu Clain>> Blaj este vicecampioană națională. Am demonstrat încă o dată că la Blaj voleiul se <<mănâncă pe pâine>>. Felicit toate fetele pentru munca depusă în acest an și sunt convinsă că nu ne oprim aici. Mulțumim părinților, conducerii școlii și tuturor celor care au crezut în noi de la început”, a precizat prof. Raluca Rotar.