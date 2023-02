FOTO: CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia 5-2 (1-1) | Andrei Roșu, ultima achiziție a „alb-negrilor”

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, partida de verificare cu CSC Șelimbăr, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a Albei, după victoria cu 2-1 cu Metalurgistul Cugir.

„Alb-negrii” au egalat înainte de pauză prin Oluwaseun (42) și au mai punctat prin „spaniolul” Samuel Mandang (prima sa reușită) în final, care a redus scorul la 2-4. Pentru sibieni, care au 4 victorii din tot atâtea jocuri de verificare, au înscris Natea (16 și 85), D. Ursu (56, 70) și Vișa (66)

Cu acest prilej, în distribuția albaiuliană a intrat la pauză Andrei Roșu. Acesta poate fi considerat ultima achiziție a „alb-negrilor”, pregătindu-se câteva zile la Zlatna în această săptămână. Fotbalistul ce va împlini 22 de ani în această lună, descoperit de Alexandru Kalanyos, s-a despărțit de Corvinul Hunedoara în această perioadă. A ajuns la un acord cu Ripensia Timișoara, cu care s-a antrenat, dorința fiindu-i să evolueze în Liga 2, însă, din pricina unor neînțelegeri mutarea nu s-a mai concretizat și Roșu a preferat să semneze în Cetatea Marii Uniri.

CSC Șelimbăr: Roșca – Monea, Vișa, Natea, Palmeș, Arhirii, Cărăruș, Răducioiu, Năstăsie, N. Popescu, Gele; după pauză, Claudiu Niculescu a rulat tot lotul. D

CSM Unirea: Raț – Bârdea, I. Grozav, Benkirat, Circov – Sebaș, Mâlnă, C. Cristea, Indrei – Fetița, Olawuseun; au mai intrat Iovicin, E. Codrea, An. Roșu, Banienschi, Bordonando, Mandang, Harangozo, V. Domșa, Felea (în probe), D. Borza, Lupea, Oneț, F. Morar; nu au evoluat Sântoma, Joseph Kelachukwu , Manole (s-a renunțat), P. Codrea, Dehelean și C. Dănilă (ultimii 3, cu probleme medicale)

Divizionara terță mai are o săptămână cantonament centralizat la Zlatna și încă 6 jocuri de cu GT Sport Alba Iulia (miercuri, 15 februarie, la Zlatna), CSM Deva (18 februarie), Viitorul Sântimbru (22 februarie), Viitorul Vama Seacă (25 februarie), Inter Sibiu (1 martie) și Șoimul Băița (4 martie).

Foto: CSC Șelimbăr