FOTO| CS Unirea Alba Iulia, două medalii de aur în probele ștafetă și lungă distanță ale Campionatelor Naționale de Orientare în Alergare

O victorie și o înfrângere pentru uniriști în primele meciuri de la „republicani”

Echipele clubului CSM Unirea Alba Iulia au înregistrat o victorie și o înfrângere în runda inaugurală a campionatelor naționale de fotbal pentru juniori republicani, în care au întâlnit, duminică, pe terenul 2 al Stadionului „Cetate”, formațiile similare ale clubului Gloria Bistrița-Năsăud.

Victoria, una categorică, a fost reușită de juniorii U19 (antrenor principal George Țălnar). Scorul final consemnat a fost 3-0, după un „one man show” Cosmin Ionaș-Rădoi, care a punctat în minutele 10, 60 și 84. CSM Unirea Alba Iulia U19: Pauletti – D. Borza, Plăcintă, D. Moldovan, An. Bogdan, P. Alexandru, C. Ionaș-Rădoi, D. Olălău / cpt., An. Maier, Moldovan Varro, P. Codrea (Răhăian, Mihăilă, Cârja, Forrai, Plută, Gall, Buzică, M. Cristea, Al. Rad).

La juniori U17 (antrenor principal Vasile Ursu), junii uniriști au fost depășiți la limită de gruparea bistrițeană, care a avut câștig de cauză cu 1-0. CSM Unirea Alba Iulia U17: Pelișor – Vl. Jurj, T. Crișan, Oct. Muntean, Ferencz, R. Stanciu / cpt., Butnariu, R. Muntean, Doda, Monescu, R. Cristea (D. Suciu, Chinde, Vințan, Orian, C. Dărămuș, Pleșea).

În runda a doua vor fi derby-urile județene din deplasare cu LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, programate duminică 10 septembrie, de la orele 12.00 și 14.00, pe Stadionul „Arini”.

articol scris de Lucian DĂRĂMUȘ