FOTO| CS Unirea Alba Iulia: 7 medalii la Campionatele Europene de Powerlifting din Cehia. Andrei Irimie, aur la împins din culcat

Ultimul derby “de Alba” al actualei ediții a Ligii a 3-a, sâmbătă, ora 18.00, pe “Cetate” are o miză imensă pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri.

“Alb-negrii” nu-și permit să piardă puncte, toate calculele șanselor de salvare depinzând de duelul cu conjudețenii de la CS Ocna Mureș. Unirea Alba Iulia are două victorii la rând, a predat “lanterna roșie”, însă lupta pentru supraviețuire este în continuare extrem de complicată. Chiar dacă “Soda dragă” a dezamăgit în ultimele 3 confruntări, în care a luat un singur punct, ocnamureșenii sunt liniștiți în ierarhie, situându-se pe poziția a 6-a, cu 8 puncte mai mult. În plus formația condusă de Paul Ciucă se mândrește cu cele 3 victorii repurtate în meciurile directe din acest campionat: în două rânduri 3-1 la Ocna Mureș (16 octombrie 2021 și 16 aprilie), plus acel 1-0 de pe “Cetate” din 19 martie. În ultimii 3 ani, de când ocnamureșenii au revenit pe a treia scenă, niciodată Unirea Alba Iulia nu a fost mai jos în clasament decât adversarii până la cele 3 dispute anterioare, o statistică devenită regulă în actualul sezon.

*Ultimul succes, la Zlatna!

De altfel, ultimul succes al uniriștilor s-a produs în urmă cu mai bine de un an, un 2-1 (1-0), goluri Fetița (23), Bucurică (28), respectiv C. Lazăr (62), la Zlatna în 2 aprilie 2021, când antrenori erau Adrian Bicheși, respectiv Gabriel Cotoară. Prin acel succes albaiulienii și-au trimis practic oponenții la barajul de salvare, adjudecat de CS Ocna Mureș în dubla cu CS Iernut (Mureș). De atunci bilanțul Unirii Alba Iulia în disputele cu combatantele din județ a devenit unul negativ: o remiză cu Industira Galda (0-0, tot la Zlatna, în ediția precedentă), cele 3 eșecuri mai sus amintite cu CS Ocna Mureș și alte două înfrângeri cu Metalurgistul Cugir în stagiunea în curs (2-3 pe “Cetate” și 0-2 în deplasare, în toamna trecută).