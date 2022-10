FOTO: CS Ocna Mureș – Sănătatea Cluj 0-0 | Remiză cu ‘virușii” în al treilea meci al săptămânii

CS Ocna Mureș nu a reușit să treacă peste oboseala acumulată în play-off-ul Cupei României, în partida cu CSM Slatina. și a remizat pe teren propriu cu Sănătatea Cluj, scor 0-0.

O partidă în care ocnamureșenii au presat, au avut numeroase oportunități, dar în același timp și R. Stângă a intervenit salutar în actul secund la o ocazie a oaspeților. Sănătatea a terminat partida în inferioritate numerică, eliminat fiind Szoloși (74), dar și așa a cucerit primul punct extern al stagiunii.

CS Ocna Mureș: R. Stângă – Gorba, Cimpoieșu, Paleoca, (16, Al. Țăranu), D. Mic (74, Cioargă) – G. Goronea (60, Guț), Al. Giurgiu/ cpt, Socaci – Căt. Creț (74, Roman), Ceaca, An. Coman (60, D. Ghiță); rezerve Cadar, Bucșa, Coltor, Oprinca. Antrenor Dan Roman.

Sănătatea: Cotîrlă – Szoloși/ cpt, Căt. Mureșan, Poenar, C. Cîmpean, An. Ștefan, Al. Paul, D. Paul, Vescan, Da Silva, Al. Oltean; rezerve Țărmure, An. Pașca, Cobârzan, D. Goga, M. Rusu, Zărnescu, G. Florescu, Saroși, Tilincă. Antrenori Marius Semeniuc, Csaba Kis.

Arbitri An. Fodor (Deva), Cr. Bumb (Băcia), V. Duță (Avrig) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), I. Suciu (Tg. Mureș)

Foto: Tavi MACARIE