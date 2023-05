FOTO: CS Ocna Mureș – Avântul Reghin 2-0 (1-0), în play-out | „Soda dragă”, mai speră…

CS Ocna Mureș a învins acasă pe Avântul Reghin, în prima etapă din returul play-out-ului Seriei 9 a Ligii 3, scor 2-0 (1-0). Elevii lui Dan Roman, antrenor care a jucat din primul minut, mai speră să evite retrogradarea după această victorie, o finală de „6 puncte” fiind în etapa viitoare, în deplasare cu Viitorul Cluj (ocupanta poziției a 8-a, salvatoare).

Ad. Coman a deschis scorul în minutul 43, după o excelentă acțiune declanșată de Căt. Creț. Intrat la pauză, Socaci a majorat avantajul gazdelor în minutul 58, cu un șut din careu (mijlocașul a mai avut ulterior, o bară).

La egalitate de puncte cu Sănătatea Cluj (‘virușii verzi” au trecut de ACS Tg. Mureș, 4-2), „Soda dragă” s-a apropiat ld 5 puncte de Viitorul care întâlnește miercuri pe CSU Alba Iulia.

„Și acum, după această victorie meritată, persistă regretele jocului cu CSU Alba Iulia, când arbitrii și-au pus amprenta pe rezultat. Un egal în acel joc cântărea mult în economia campionatului. Cu Avântul am realizat un joc bun, cu ocazii multe. Chiar dacă nu am avut posesia, am stat bine în teren, am căutat să recuperăm și să declanșăm atacuri rapide„, a spus Dan Roman, care a fost iar nevoit să evolueze titular, în criză de efectiv și cu probleme la nivelul juniorilor (B. Burcea a plecat în Germania pentru a da Bacalaureatul, iar contra viitorului R. Stângă și D. Ghiță nu au drept de joc)

Ocnamureșenii sunt cu spatele la zid în privința luptei pentru evitarea retrogradării, iar victoria era vitală împotriva unui oponent împotriva căruia se simt confortabil: 7 puncte în cele 3 întâlniri, fără a pierde. De altfel, din cele 21 de puncte, 10 au fost realizate împotriva echipei din „orașul viorilor”.

CS Ocna Mureș: R. Stângă – Bucșa, Potra, Haiduc, B. Burcea – Cimpoieșu, Guț – Căt. Creț, G. Goronea/ cpt., Ad. Coman – Roman; rezerve M. Țăranu, Al. Țăranu, Socaci, Mic, D. Ghiță, R. Pop, Toth. Antrenor Dan Roman.

Avântul: Bucin – Telcean, R. Suciu, D. Chirilă, T. Truță/ cpt. – Enescu, Al. Roșca, Chirlejan, Șerbănați, Al. Ghiță, M. Pop; rezerve Gal, B. Oltean. M. Bucur, Șipoș, Marinescu, Panga, P. Luca. Antrenor Vilmoș Stoica.

Arbitri M. Lăstun (Rm. Vâlcea), Cr. Cosmescu, M. Prioteasa (ambii Pitești) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), M. Nădășan (Țaga).