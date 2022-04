FOTO| Continuă lucrările pe șantierul parcului central din Teiuș: Care este stadiul lucrărilor în prezent

Lucrările pentru parcul din orașul Teiuș continuă astfel au început lucrările pentru montarea rulourilor de gazon, zugrăvirea gardului de împrejmuire, repararea și înlocuirea elementelor metalice de gard.

„Se lucrează în parcul central al orașului nostru la montarea rulourilor de gazon, zugrăvirea gardului de împrejmuire, repararea și înlocuirea elementelor metalice de gard!

Încet, încet, parcul se transformă într-un loc de relaxare agreabil, de care să ne bucurăm cu toții, tineri sau mai puțin tineri deopotrivă, dar conștienți de faptul că un lucru frumos trebuie păstrat ca atare!”, au transmis reprezentanții Primăriei orașului Teiuș.

Primarul orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălăi, a transmis în trecut câteva informații privind lucrările pentru modernizarea parcului.

„Am hotărât să incepem reorganizarea acestuia, motivele fiind legate de pericolul la care erau expuși copiii noștri datorita faptului că tuia din parc erau imbătrâniți și găunoși.

Pe de altă parte in urma toaletării acestora, de-a lungul timpului, aceștia s-au indesat excesiv devenind un adevărat aspirator de praf iar vara de țânțari si alte mici vietăți care au creat multora dintre noi alergii punându-ne viața și sănătatea în pericol permanent.

Totodata structura multiram al acelor arbori tuia nu permitea creșterea ierbii sub aceștia iar pământul uscat de dedesupt era deseori transformat in praf care la orice bătaie de vânt era antrenat si inspirat in plămânii oamenilor care doreau să rămâna câteva minute pentru a se odihnii aici.

In urma nenumăratelor sesizări privind cele arătate mai sus am decis împreuna cu Biroul Urbanism, și a specialiștilor din Primaria Orașului Teiuș să reamenajăm după principii sănătoase și moderne acest loc in care în continuare vor fi plantați pomi (pretabili pentru parcuri),gazon,bănci etc.

Așa cum am mai spus-o si in alte dăti întotdeauna mi-au plăcut zonele înverzite iar faptul că in decursul timpului am plantat mai mult de 400 de arbori in diverse locuri din oraș ,cred că spune multe lucruri despre respectul meu pentru un mediu sănătos si verde.

Totodată pentru siguranță, parcul va fi iluminat suplimentar iar troița va fi complet restaurată, crucea de lemn înlocuită (cea veche fiind complet degradată și periculoasă),se va ilumina arhitectural așa cum îi stă bine unui astfel de monument!”, a explicat primarul.

