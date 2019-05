FOTO/ Comemorare fotbalistică la Vinerea. Parastas în memoria jucătorilor decedați organizat de sportivii care au evoluat în fotbalul vinerean

La Biserica Ortodoxă ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Vinerea a avut loc duminică, 19 mai, un parastas de pomenire în amintirea celor care de-a lungul timpului au jucat şi s-au implicat în dezvoltarea sportului cu balonul rotund în localitatea Vinerea şi care astăzi nu mai sunt în viaţă.

Pentru acest eveniment s-a constituit un comitet de organizare format din foşti jucători care au activat în echipa vinereană de fotbal: Dorin David, Mircea Iosif, Aurel Hiriza, Octavian Danciu, Felini Şadi, Petru Botău, Ştefan Furdui Iulius Urieş şi cu sprijinul preotului paroh dr. Adrian Cebotari.

Potrivit unui scurt istoric prezentat de ing. Dorin David, preşedintele Societăţii Culturale ,,Vinereana”, în anul 1958 a luat naştere prima formulă organizată de fotbal, echipa ,,Recolta Vinerea”, înscrisă în Campionatul Raional Orăştie, an în care a fost amenajat şi un teren de fotbal, existent şi astăzi, în locul numit ,,După grădini”. Componenţii acelei echipe au fost: Simion Crăciun, Nicolae Baciu, Mircea Simu, Vasile Lupuş, Cornel Zaharia, Petru Uritescu, Ioan Ilisie, Emanoil Bobolea, Nicolae Simedru, Domiţian Oancea, Valentin Uritescu, Nicolae Maerescu, Dorin Uritescu, Ştefan Furdui, Samoilă Buhoi s.a.

O echipă tânără şi ambiţioasă care în anul 1960 obţine o performanţă mare şi anume locul 1 pe regiunea Hunedoara, la ,,Cupa Agriculturii”, iar în finala pe ţară desfăşurată la Cuzăplac – Regiunea Cluj, se clasează pe locul 3. Echipa continuă participarea în Campionatul Zonal Cugir pe care îl câştigă în anul 1972, iar în urma meciurilor de baraj, desfăşurate la Alba Iulia şi Teiuş, promovează în Campionatul Judeţean de Fotbal.

La prima participare în Campionatul Judeţean, ,,Recolta” Vinerea ocupă locul 2 la finalul turului, performanţa continuậnd şi în campionatul următor (1973 – 1974), echipa evoluând sub denumirea CM Cugir în urma colaborării cu Şantierul de Construcţii din localitate. În ediţia 1976 – 1977 echipa se mută la Cugir activând sub denumirea de ICIM Cugir, dar urmare unor încercări nereuşite de promovare în Divizia C, echipa se desfiinţează.

Activitatea fotbalistică se reia în anul 1981 când, ia naştere echipa ,,Olimpia Vinerea” care este înscrisă în Campionatul Zonal. Ediţiile următoare n-au adus rezultate prea strălucite echipei de fotbal, astfel că, după turul 1987 – 1988, Olimpia Vinerea se desfiinţează din nou, reactivându-se abia în anul 1995. Se formează o echipă cu jucători talentaţi care a obţinut chiar unele rezultate notabile. La final, organizatorii au pregătit o pomană în memoria celor decedaţi la care au participat majoritatea colegilor jucători care au evoluat în fotbalul vinerean.

(C.P.)