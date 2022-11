FOTO: Clubul “Life is Dance” Alba Iulia, rezultate deosebite la “Transylvania Grand Prix”

Clubul de dans sportiv “Life is Dance” Alba Iulia a fost prezent la unul dintre cele mai importante competiții ale anului “Transylvania Grand Prix” la Sibiu, un concurs de anvergură în cadrul căruia s-au desfășurat nu unul, ci trei campionate mondiale, dar și unul european.

“Ne bucurăm că am putut lua parte la o întrecere de un asemenea calibru. Trei zile de foc în care s-a dansat în continuu, dar a meritat, un adevărat spectacol! Ne bucurăm că am avut și o pereche la Campionatul Mondial Under 21 Latino, anul acesta clubul fiind prezent în două Campionate Mondiale ceea ce deja reprezintă o onoare, dar și un nou nivel!”, a precizat Bianca Ionescu, reprezentantul “Life is Dance”.

Rezultate:

*Transylvania Grand Prix (11 perechi): *Hobby, 6-11 ani: David Herman și Sofia Manciu – locul 12; David Seneșan și Alexandra Furdui – locul 27; *hobby, 12-15 ani: Mihnea Acatrinei și Ariana Bumb – locul 11; Mihail Grapa și Antonia Costea – locul 15; *Clasa D, 12-15 ani: Bogdan Dobra și Beatrice Urs – locul doi; Flavius Giosean și Adelina Bonte – locul 15; *Open, 10-11 ani: Lukas Orzeiu și Maya Urs – locul 11; *Open Basic standard 12-13 ani: David Orzeiu și Ioana Țipțer – locul întâi (de asemenea locul 9 la Open Standard, categoria 12-13 ani și locul 16 la Open Standard, la 14-15 ani); *Open Basic Latino 14-15 ani: Favius Giosan și Adelina Bonte – locul 4; Bogdan Dobra și Beatrice Urs – locul 7; *Open Basic Latino, 16-35 ani: Robert Pitea și Diana Dicu – locul trei;

*Campionatul Mondial Under 21 Latino: Mirel Moroșan și Maria Dobra (la debut) – locul 62 din 88 de perechi participante; Gabriela Țipțer (“Life is Dance” Alba Iulia) și Marius Henegar (“Fantasy Dance Sebeș”) – locul 70 din 88 de perechi participante;

*WDSF Youth Latino: Gabriela Țipțer (“Life is Dance” Alba Iulia) și Marius Henegar (“Fantasy Dance Sebeș”) – locul 15 din 55 de perechi; Mirel Moroșan și Maria Dobra – lotul 25 din 55 de perechi participante; Robert Pitea și Diana Dicu – locul 52 din 55 de perechi;

*WDSF Rising Star Latino: Paul Degan și Denisa Pașca – locul 9 din 55 de perechi, Mirel Moroșan și Maria Dobra – locul 23 din 55 de perechi; Robert Pitea și Diana Dicu – locul 48 din 55 de perechi;

*WDSF World Open Latino: Paul Degan și Denisa Pașca – locul 43 din 92 de perechi, Mirel Moroșan și Maria Dobra – locul 67 din 92 de perechi, Robert Pitea și Diana Dicu – locul 78 din 92 de perechi.

“Mulțumim din suflet Star Transmission & Star Assembly în ajutorul dat în crearea acestor treninguri superbe pentru sportivii clubului”, a mai spus Bianca Ionescu.