FOTO: Certați de la o sanie de concurs, sportivii Avram Iancu și Levente Polgar s-au întâlnit pentru ”marea împăcare”, la Alba Iulia

Sportivii Avram Iancu și Levente Polgar, certați în urmă cu câteva zile din cauza unei sănii de concurs, s-au întâlnit sâmbătă la Alba Iulia, și-au dat mâna și s-au împăcat. La întâlnire aceștia au căzut de acord asupra unui text în care declară că regretă neînțelegerile pe care le-au avut și și-au cerut iertare reciproc:

”Că binele învinge, e un final de basm

Sub presiunea impulsului se fac multe greşeli! Greşeli pe care, ulterior, le regretăm. Aflaţi sub presiunea unor antrenamente extreme luăm decizii pripite şi greşite. Pe care, ulterior, le regretăm. Atât pentru greşeli cât şi pentru decizii pripite ne cerem iertare reciproc.

Ne cerem iertare şi suporterilor pe care în continuare dorim să-i inspiram pozitiv. Dorim să învingem răul prin bine! împreună!

Mulţumim toturor celor care au rămas alături de noi!

Se spune ca în tot răul există şi un pic de bine.

Puţinul bine care a rezultat din întâmplarea asta nedorită este faptul că am putut observa, amândoi, care ne sunt prietenii adevăraţi. Dar au ieşit si “ceilalţi” la suprafaţă.

De asemenea, am putut observa cât de grav se poate interpreta, reinterpreta, exagera şi manipula. Există oameni care stau special la cotitură aşteptând cea mai mică greşeală.

Certuri există în orice familie chiar şi în familia sportivilor. însa există şi împăcare!

Şi cu sportivitate ne împăcăm regretând cele întâmplate” se arată în ”tratatul de prietenie” semnat de cei doi.

Documentul, dar și o poză cu cei doi, care își dau mâna, a fost postată de polisportivul din Hunedoara, pe pagina sa de socializare, cu următorul mesaj: ”Ne-am întâlnit în orașul Marii Uniri, Alba Iulia! Ne-am dat mâna după care am editat și semnat următorul document! Să auzim numai de bine!”.

În urmă cu câteva zile, maratonistul Avram Iancu, supărat pe colegul său Levente Polgar, care îi împrumutase o sanie pentru a participa la ultramaratonul arctic și apoi i-a luat-o chiar în momentul în care a plecat spre Constanța, într-o cursă de antrenament, a postat pe pagina sa de socializare următorul mesaj:

„Un <> care se dovedeşte că este un câine şi nu un om, a venit şi mi-a luat sania pe care mi-a împrumut-o pentru 6633. Motivul? Pentru că de ce am plecat spre Constanţa? Că el nu mi-a dat-o pentru Constanţa. Levi! Am o întrebare: tu înainte să pleci la 6633 nu te-ai antrenat deloc pe drumurile României? Ţi-am cerut sania cu o lună de zile înainte, nu că s-o ţin bibelou. Nu ştiu ce te-a supărat aşa de tare că am plecat spre Constanţa. Din moment ce mi-ai împrumutat-o, este a mea până la predare şi nu trebuie să dau nimănui raportul dacă mă antrenez în jurul casei, oraşului, judeţului sau la Marea Neagră. Şi dacă ţi-aş fi greşit cu ceva…. a lua sania unui om care este în plină acţiune te descalifică atât că sportiv, dar mai ales ca om. Află domnule Levente că incursiunea mea spre Marea Neagră va continua! Pe mine nu mă opreşte decât Dumnezeu! Dar dacă am binecuvântarea lui nu mă poţi tu opri prin actele tale josnice. Am sponsori super tari şi o sanie este o nimica toată. (…) Uite că ai mai înjunghiat o dată pe la spate pe Avram Iancu! Pentru gestul tău incalificabil îţi spun ce i-a spus Băsescu lui Patriciu! Să-ţi fie ruşine Levente Polgar! M-ai lăsat ca un câine, la marginea drumului, noaptea cu 30 de kile de acareturi. Să-ţi fie ruşine Levente Polgar!”, a scris Avram Iancu pe Facebook.

În replică, Levente Polgar a explicat că înainte de a veni să îşi ia sania înapoi i-a trimis un mesaj sportivului din Petroşani, dar acesta nu l-a luat în serios:

„Amândoi avem vina noastră. Postarea lui este deplasată. Când a venit la mine la poartă, nu mi-a zis de încă o incursiune egală cu distanţă maratonului arctic. Că să fiu şi corect, eu în martie pornesc în alergare către Laponia. Am zis ok, îl aştept până vine el cu sania. Dar gestul lui nu are limite de ruşine, în special că este şi decorat cu ordinul naţional Steaua României, în grad de Cavaler. M-a durut să aflu de pe Facebook despre plecarea sa spre Constanţa. Cinstit era să mă fi sunat şi să îmi fi spus. Eu i-am dat un bun pentru competiţie, nu să se antreneze. I-am trimis un mesaj, dar nu l-a luat de bun”, a declarat, pentru adevarul.ro, Levente Polgar. Iniţiall, el nu a dorit să comenteze remarcile despre „înjunghierea pe la spate a lui Avram Iancu”, a scris Polgar.

În ciuda faptului că Levi l-a lăsat fără cărucior, Avram Iancu a plecat mai departe în cursa de antrenament ajutat de prieteni și cunoștințe care i-au citit mesajul de pe pagina de socializare și i-au făcut rost de alt vehicul. Ajuns la râul Olt, însă, sportivul a anunțat pe rețeaua de socializare că a abandonat antrenamentul:

”Am înotat în multe ape, dar peste aceasta nu pot să o mai trec! Îmi este imposibil să susțin un efort fizic, de maximă uzură, în condițiile în care gândurile mele nu sunt aici! Simt că trebuie să mă retrag ca un elastic, pentru ca apoi, în pace și liniște, să mă întind până la Oceanul Arctic”, a scris Avram Iancu în 1 februarie, pe pagina sa de Facebook.