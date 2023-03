FOTO| Centrul Județean de Excelență Alba, reprezentat la Conferința Regională din programul „Școala încrederii”

Județul Alba, fruntaș la populația activă în câmpul muncii: Județul președintelui, primul la abandonul școlar

Dezvoltarea asimetrică a teritoriului României este confirmată de un studiu realizat la nivelul Guvernului, mai mulți indicatori relevând acest lucru. Primul, PIB-ul, ce reprezintă rezultatul final al activităților de producție al unităților producătoare rezidente în decurs de un an.

La nivel național, valoarea medie a indicatorului este de 8.830 de euro / cap de locuitor. Cele mai mici valori se înregistrează în două județe din Moldova, Vaslui – 4.973 euro și Botoșani – 5.438 euro. Acestea sunt urmate de Călărași, – 5.654 euro, Suceava, 6.047 euro și Teleorman – 6.062 euro. Cele mai mari valori se înregistrează în București – 26.969 euro și Cluj – 14.333 euro.

La nivel european, cele mai mari disparități între regiunile cu cel mai mare vs. cel mai mic PIB per locuitor și PIB per persoană ocupată se înregistrează în România, cu un raport de 3,6, urmată de Polonia și Slovacia (3,3), Ungaria (3,2), Irlanda (3,1) și Cehia (3,0), în contrast cu Finlanda și Portugalia (1,5), respectiv Suedia și Austria (1,7).

Botoșaniul este județul României cu cel mai mic PIB per capita și totodată, județul cu cei mai puțini antreprenori, 12 la mia de locuitori, în contrast cu București, care are peste 60. Valoarea medie a indicatorului este de 26,5%. Mehedinți – 15% și Vaslui – 15% stau tot foarte prost din punct de vedere al investițiilor private.

În ceea ce privește populația activă în câmpul muncii, Giurgiu este județul codaș. Înregistrează 48% a ratei de ocupare a resurselor de muncă, ce reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația ocupată civilă și resursele de muncă. Topul rușinii este completat de Călărași, cu 52%, Iași – 56%, Vaslui – 57%. Cele mai mari valori se înregistrează în municipiul București – 98%, Alba – 83%, Arad – 79%, Cluj – 79%, Sălaj – 78%, Sibiu – 77%, Vâlcea – 76%. Între timp, românii continuă să plece pe bandă rulantă în Occident, în speranța unui trai mai bun.

În Sibiu este cea mai mare rată de abandon școlar, iar în Suceava, Bihor, Cluj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova cea mai mică, arată raportul prezentat de CursDeGuvernare.ro.

Sursa: romaniatv.net