FOTO| Cele trei absolvente de ZECE CURAT la Bacalaureat 2021, de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia. Groza Raluca, acceptată la o Universitate de prestigiu din Olanda

În acest an, 3 eleve ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia au demonstrat că niciun obstacol nu este prea dificil de trecut dacă studiezi și muncești din greu, ele obținând media 10 curat la Bacalaureat.

OARGĂ CLAUDIA, ȘEFA DE PROMOȚIE 2021

„Încă de mică am dezvoltat o pasiune pentru matematică. La liceu, am avut prilejul să descopăr informatica, care avea să îmi marcheze profund drumul în viață, căci mi-am dat seama ceea ce îmi doresc să devin cu adevărat: programator. Din acest motiv, îmi doresc foarte mult să urmez, pe viitor, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității «Babeș-Bolyai» Cluj-Napoca.

Un rol esențial în pregătirea pentru bacalaureat l-au avut atât profesorii de la clasă, cât și pregătirea individuală. În privința meditațiilor, am insistat mai mult pe materia din care îmi doresc să susțin examenul de admitere: matematica.

În mod inevitabil, școala online a fost o schimbare nouă atât pentru noi, elevii, cât și pentru profesori. O schimbare nu doar pe plan educativ, cât și pe plan personal, deoarece mediul virtual ne-a oferit și o lecție de viață, aceea că trebuie să apreciem mai mult lucrurile simple ce ne înconjoară. Pentru mine, nu a fost nici mai greu, nici mai ușor să mă mențin cu note mari, a fost la fel ca până acum. De acasă sau de la școală, profesorii au consituit mereu un sprijin în formarea noastră și au căutat să ne îndrume cu sfaturi demne de luat în considerare.

Ceea ce aș dori să mai adaug ar fi că, prin muncă și perseverență, putem să ne atingem visele și să tranformăm imposibilul în posibil. Personal, chiar dacă am trecut printr-o perioadă mai dificilă, nu am încetat niciodată să cred că idealurile noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm. Chiar dacă am trecut printr-o perioadă mai dificilă, nu am încetat să cred că întotdeauna idealurile noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm.”

GROZA RALUCA

„Doresc să studiez la Universitatea din Amsterdam, pe domeniul Științele comunicării. Una dintre condițiile impuse de aceștia a fost să iau peste nota 8.00 la toate cele 3 probe scrise de la BAC.

De asemenea, a trebuit să le prezint fișa matricolă și un CV personal cu activități pe care le-am făcut în afara școlii, cum ar fi voluntariatele. Aștept foarte mult să studiez acolo, pentru că este cea mai bună facultate din lume pe această specializare”

Oltean Anisia Veronica

„După bacalaureat aș dori să merg la Facultatea de Matematică și Informatică (domeniul Informatică) din cadrul Universității «Babeș-Bolyai» Cluj-Napoca. M-am pregătit în particular la informatică, în special pentru examenul de admitere, deoarece are un nivel de dificultate destul de ridicat și include tematici în plus față de programa de bacalaureat.

Școala în mediul online a reprezentat o perioadă destul de dificilă pentru mine, învățatul de acasă din fața calculatorului solicitând mai multă muncă individuală față de mersul clasic la școală. Am reușit însă să mă mobilizez și să tratez și acest mod atipic de învățare cu seriozitate, mai ales pentru că, fiind an terminal, nu am vrut să acumulez goluri în materie înainte de examene.

Nu consider că am obținut notele din acest an mai ușor, mai ales în cazul materiilor de bacalaureat, însă unii profesori au optat pentru metode diferite de evaluare (s-au înlocuit testele cu proiecte sau referate), care au facilitat obținerea unor note mai mari decât în cazul testelor de la școală”.