FOTO| Cel mai în vârstă cetățean din Aiud, sărbătorit cu flori și „ceva dulce”, de către primăria municipiului. La ce vârstă venerabilă a ajuns Maria Șimon

Pe vremea când era student în cadrul Iowa State University, primul ministru Florin Cîțu ar fi intrat la închisoare, în Statele Unite. După douăzeci de ani, premierul a confirmat informația și a pus-o pe seama alegerilor interne din PNL.

Conform site-ului Flux 24, premierul Florin Cîțu ar fi fost arestat și ar fi petrecut 48 de ore într-o închisoare din Statele Unite, în anul 2000. Motivul, potrivit unui document citat de sursa cu pricina, Florin Cîțu, la vremea respectivă student, ar fi fost surprins băut la volan, de polițiștii americani. Pe lângă cele două zile de închisoare, Florin Câțu ar mai fi primit și o amendă de 1.000 de dolari. Aceasta deoarece și-a recunoscut fapt în fața unui judecător.

Conform informațiilor oficiale, Florin Vasile Cîțu este licențiat în științe economice, după ce a absolvit Grinnell College din Iowa, SUA în 1996. Ulterior, acesta și-a continuat pregătirea academică urmând un master în științe economice, în cadrul Iowa State University, între 1997 şi 1999, și un doctorat la aceeași universitate, între 1999 și 2002. Specializarea doctorală a lui Florin Cîțu a fost în macroeconomie și afaceri internaționale, fără a susţine lucrarea de disertaţie.

”Da, acum 20 de ani, a fost vorba de o conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă. O amendă foarte mare. Nu este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informație acum, în competiția internă din PNL”, a zis Florin Cîțu.

”Eu am condus. A fost o greșeală. Am condus și am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina pentru a-mi plăti amenda. Am mers un an pe jos. Asta este, a fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să mă mândresc, dar asta a fost”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis și Ludovic Orban au fost informați de acest subiect în momentul în care a fost propus, de exemplu, pentru funcția de ministru al Finanțelor, Florin Cîțu a zis: ”Este o contravenție. Am plătit, și în România, amenzi de circulație.”

Sursa: evz.ro dcnews.ro