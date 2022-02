FOTO| CAZARE și masă în Alba, pentru 60 de refugiați din Ucraina care fug de RĂZBOI: Aiudeanul care a adus satul Rachiș la viață, SOLIDAR față de victimele conflictului

Fortele de aparare ucrainiene au doborat trei elicoptere rusesti, potrivit unui anunț al Ministerului ucrainean de Interne. Pe retelele de socializare au aparut si imagini cu tancuri rusesti anihilate cu rachete Stinger.

Elicopterele au fost doborate dupa ce au atacat Gostomel, o baza militara apropiata de Kiev, anunta Sky News. Oficialii de frontiera spun, de asemenea, ca armata rusa incearca sa intre in Kiev.

Video of the shot down KA-52 pic.twitter.com/dRkFRo2Jf8

