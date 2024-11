FOTO | Balul Bobocilor la Colegiul Național „David Prodan” Cugir: Natalia Pașca și Erik Prodan, câștigătorii titlurilor de Miss și Mister Boboc 2024

Vineri, 1 noiembrie 2024, Centrul Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir a fost gazda ediției 2024 a Balului Bobocilor, eveniment organizat de Consiliul Școlar al Elevilor (împreună cu consilierul educativ Simona Rusan) de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir.

Tema balului, „GAME OF THRONES”, aleasă de organizatori, a oferit prilejul bobocilor care au intrat în concurs să reprezinte cele mai semnificative case ale multcunoscutului serial cu același nume.

Juriul concursului a fost format din:

Călin Furdui – viceprimarul orașului Cugir;

Diane Dobrean – director Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir;

Alin Toderescu – directorul Colegiului Naţional „David Prodan” Cugir;

Simona Rusan – consilier educativ la Colegiului Naţional „David Prodan” Cugir;

Adrian Stoica – profesor în cadrul Colegiului Naţional „David Prodan” Cugir;

Cristina Macarei – reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație al Colegiului National „David Prodan” Cugir;

Sebastian Micu – președintele Consiliului Elevilor Liceului Tehnologic „I.D. Lazărescu” Cugir.

Jurații au votat următorul clasament final:

Miss & Mister Boboc: Natalia Pașca – clasa IX B & Erik Prodan – clasa IX A.

Locul 2: Stănilă Alina – clasa IX B & Ionică Borsa – clasa IX B

Locul 3: Paula Preda-Groza – clasa IX B & Andrei Roșiu – clasa IX A

Locul 4: Claudia Mărginean – clasa IX A & Darius Aldea – clasa IX B

Locul 5: Alexandra Cernat – clasa IX A & Darius Truță – clasa IX C

Locul 6: Brianna Bulzan – clasa IX B & Marco Modoran – clasa IX C

„Consiliul Școlar al Elevilor Colegiului Național „David Prodan” le mulțumește tuturor spectatorilor prezenți la eveniment. De asemenea, le mulțumim și participanților în cursa pentru MISS și MISTER boboc, care au trecut prin probe spectaculoase care să le dovedească atât îndemânarea cât și precizia și mai ales cu curajul de care un personaj din serialul pe care aceștia îl reprezintă, probe precum: tir la țintă, luptă cu săbii și căutarea comorii acoperită de gheață. Între probe au existat momente menite să țină publicul activ, precum momentele de dans sportiv coordonat de Luisa Baltă și de streetdance coordonat de Andreea Simoiu, dar și momente de muzică susținute Ariana și trupele The Beat și Echo. Vreau să mulţumesc echipei mele fără de care nu s-ar fi putut realiza acest evenimen. Nu este doar o echipă, împreună formăm o familie. De asemenea, adresezm ulţumiri speciale Primăiriei oraşului Cugir şi Centrului Cultural Cugir, sponsorilor: Familia Lucan, Chic, Eurofine, News Pub, Lae Pecu, Omniasig, Adi Mag, La Naica, Liberta, IF Ispas Montana, Chocolat Cafe, 5 to go, Barber Shop, Gourmet, Photo Print, Elco Business și Photo Print Center pentru tot ajutorul material acordat, domnului Viorel Codrea pentru filmarea balului şi nu în cele din urmă, profesorilor care ne-au susţinut pe tot parcursul desfășurării evenimentului”, a declarat Marian Prodan, președintele Consiliului Elevilor de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir.

