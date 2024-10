FOTO | A night in Las Vegas” – Ținute extravagante, gangsteri, jucători și atmosferă vibrantă, la Balul Bobocilor de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș. Briana și Radu, câștigătorii titlurilor de Miss și Mister Boboc 2024

A night in Las Vegas” – Ținute extravagante, gangsteri, jucători și atmosferă vibrantă, la Balul Bobocilor de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș. Briana și Radu, câștigătorii titlurilor de Miss și Mister Boboc 2024

Prin tradiție, în fiecare toamnă, elevii Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș obișnuiesc să-i primească în rândurile lor pe bobocii de clasa a IX-a, prin organizarea celui mai așteptat eveniment al începutului de an școlar, Balul Bobocilor.

Anul acesta, tema balului a fost A NIGHT IN LAS VEGAS, fiind găzduit de Casa de Cultură din orașul Baia de Arieș. Organizatorii, elevii claselor a XI a, coordonați de către profesorii diriginți, au lansat spectatorilor invitația de a se lăsa purtați într-o aventură care a surprins atmosfera incendiară a Las Vegas-ului noaptea. De la dansul introductiv al clasei a 11 a, la provocările ruletei, de la ținutele extravagante, la gangsteri, de la consacrații jucători, la debutanții care pariază totul pe lozul câștigător, toate au conturat atmosfera vibrantă a Las Vegas-ului.

Probele bobocilor și momentele artistice, în concordanță cu tematica Balului „A night in Las Vegas”, i-au făcut pe spectatori să îi urmărească cu atenție și încântare timp de aproape 3 ore, timp în care aceștia au râs la scenetele susținute cu talent, au ascultat muzică și s-au delectate cu coregrafiile bine realizate, completate de ținutele cu aer extravagant.

În prim-plan au fost elevii de clasa a IX-a care au dovedit putere de muncă, voință, curaj și creativitate, impresionând la toate probele la care au fost supuși și punând în dificultate decizia juriului.

14 elevi de clasa a IX-a (7 perechi) s-au înscris în competiţia pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2024: Pleșa Valentin și Cenușa Giorgiana Maria, Cenan Sergiu și Pantea Andreea, Bădău Andrei și Bocșa Izabela, Hagău Alexandru și Corcoz Briana, Ganea Vlad și Chirilă Nicoleta; Duma Radu și Prața Daria, Fornade Alexandru și Bogdan Alexandra.

Adolescenții au parcurs mai multe testări pentru a intra în grațiile juraților și pentru a-și adjudeca titlurile de Miss și Mister ale celei mai noi generații de elevi de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș. Probele au fost: proba de prezentare, proba de talente, proba de deprinderi și abilități, proba de cultură generală și ruleta.

Momente artistice cu ecou în rândul spectatorilor

Momentele de respiro dintre probele bobocilor au fost punctate de invitați de seamă care s-au bucurat de interacțiunea cu publicul. De remarcat scenetele susținute de elevii liceului, din clasa a VII a, coordonați de către dna prof. Cenan Nicoleta, scenată intitulată „Bărbați la cratiță” și de elevii de la Școala gimnazială Câmpeni, coordonați de către dnele prof. Pașca Ioana Maria și Haiduc Valentina, scenetă intitulată „The fisherman and his Wife”. Prin actul artistic prezentat au demonstrat muncă asiduă și pasiune.

Jocul și voia bună au fost întreținute de minunatele doamne din ansamblul „Flori de pe Arieș”, coordonate de către dna bibliotecar Bocșa Marioara, care reușec să aducă de fiecare dată în inimile noastre mândria cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Arieșului. În același registru al promovării tradițiilor locale, eleva Scrob Patricia, din clasa a VI a, de la Școala gimnazială „Dr. Petru Șpan” Lupșa, ne-a bucurat cu un moment de autenticitate românească.

Atmosfera euforică a spectacolului a fost întregită de prezența ansamblului de dansatori „Doina Arieșului”, format din elevii de gimnaziu de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, care au oferit o reprezentație de zile mari, sub atenta coordonare a dnelor prof. Trif Kato și Crețiu Alexandra.

Trupa de dans modern STAB din Cluj Napoca, formată din patru fete pasionate de dans, a fost invitata specială a serii. Fetele au fermecat publicul cu mișcările electrizante. Vibrația inimilor spectatorilor a fost întreținută de un alt moment artistic deosebit prezentat de către eleva noastră, Delia Turc, din clasa a XI a B, în dublă calitate: de artist și membru al juriului.

Finalul spectacolului a reprezentat un bun prilej pentru prezentatorii, Cioropar Narcisa și Praja Iulian, să aducă mulțumiri speciale organizatorilor, colaboratorilor, profesorilor diriginți și sponsorilor.

Miss și Mister Boboc 2024 – Corcoz Briana și Duma Radu

După câteva ore de concurs au sosit și mult așteptatele rezultate. Titlurile de Miss și Mister Boboc al Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, ediția 2024, au fost adjudecate de către Corcoz Briana și Duma Radu.

Seara magică a fost încununată de after party, unde participanții și-au descătușat energia, la restaurantul Mirador din Baia de Arieș, În rest, „What happens in Vegas, stays in Vegas!

