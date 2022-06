FOTO: Atletele Larisa Ardean – aur și Roxana Filipan – argint (ambele LPS Alba Iulia) – la campionatele naționale de copii

Astăzi, pe arena din Daia Română, este „Sărbătoarea fotbalului amator”, festivitatea de premiere a competițiilor fotbalului amator din județ.

Evenimentul desfăsurat în preambul finalei Cupei României, faza județeană, dintre Voința Stremț și CS Universitatea Alba Iulia (ora 18.00), va pune punct stagiunii 2021-2022 în fotbalul din Alba, într-un mod spectaculos (exceptând jocurile de baraj ale campioanei Ligii a 4-a, CSU Alba Iulia).

O manifestare organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, devenită deja tradiție, s-a reluat după doi ani, pauză impusă de pandemia de croonavirus. „Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale (11 campionate), dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate (trofeul „Fair Play”).

La Daia Română, se va trage cortina peste sezonul fotbalistic 2021/ 2022, prilej cu care Asociația Județeană de Fotbal Alba va organiza și “Sărbătoarea fotbalului amator”.

Evenimentul, respectiv festivitatea de premiere a performerilor din județ, va avea loc de la ora 16.30, între cele două finale: Cupa României la Juniori Under 19 – Decatlon, Metalurgistul Cugir – LPS Sebeș (ora 14.30), respectiv Cupa României, faza județeană, Voința Stremț – CS Universitatea Alba Iulia (ora 18.00). De la ora 20.00 este prevăzut o întâlnire de old boys a jucătorilor din Daia Română.

Se vor acorda un total de 54 de trofee, 571 de medalii, 206 tricouri de campion și 304 mingi, plus diplomele aferente, numărul variind în funcție de locurile din clasament și performanțele individuale.

Golgheterii sezonului 2021/2022:

*Liga a 4-a: Bogdan Sava (Energia Săsciori) – 30 de goluri;

*Liga a 5-a: Kristof Oniga (FC Lopadea Nouă, Seria 1) – 15 goluri, Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) – 32 de goluri;

*Under 19, Elite: Gilyen Balint (CSU Alba Iulia) – 25 de goluri; Clasic: Nicolae Sebastian Lazăr (Metalurgistul Cugir) – 28 de goluri;

*Under 17, Elite: Daniel Angel Șerban (CSȘ Blaj) – 24 de goluri; Clasic: Ionuț Ștefan (Hidromecanica Șugag) -30 de goluri;

*Under 15: Philip Maximus Pahone (Metalurgistul Cugir) și Dragoș Mircea Popa (Juniorul Aiud) – 21 de goluri;

*Under 14: Denis Valentin Gligor (Optimum Alba Iulia) – 28 de goluri.

Dar iată premianții din Alba:

*Liga a 4-a: CS Universitatea Alba Iulia – campioană, Industria Galda de Jos (locul 2), Viitorul Sântimbru (locul 3); Trofeul Fair Play: GT Sport Alba Iulia; Bogdan Sava (Energia Săsciori) – golgheter;

*Liga a 5-a, Seria 1: Cuprirom Abrud (campioană), FC Lopadea Nouă (locul 2), Arieșul Apuseni Baia de Arieș (locul 3), Trofeul Fair Play: Inter Ciugud, Kristof Oniga (FC Lopadea Nouă) – golgheter;

Seria 2: Nicolae Linca Cergău (campioană), Târnavele Tiur (locul 2), Viitorul Bia (locul 3); Trofeul Fair Play: Limbenii Limba, Ilie Alexandru Mihălțan (Voința Beldiu) – golgheter;

*Juniori Under 19, Elite: Unirea Alba Iulia (campioană), Industria Galda de Jos (locul 2), CSU Alba Iulia (locul 3), Gilyen Balint (CSU Alba Iulia) – golgheter;

Clasic: Metalurgistul Cugir (locul întâi), ADU Academy Șona (locul 2), Viitorul Vama Seacă (locul 3), Nicolae Sebastian Lazăr (Metalurgistul Cugir) – golgheter;

*juniori Under 17, Elite: GT Sport Alba Iulia (campioană), Optimum Alba Iulia (locul 2), CSȘ Blaj (locul 3), Daniel Angel Șerban (CSȘ Blaj) – golgheter;

Clasic: Hidromecanica Șugag (locul întâi), CS Zlatna (locul 2,), Kinder Teiuș (locul 3), Ionuț Ștefan (Hidromecanica Șugag) – golgheter

*Under 15: Juniorul Aiud (campioană), Școala de Fotbal “Valea Frumoasei” (locul 2), Metalurgistul Cugir (locul 3), Philip Maximus Pahone (Metalurgistul Cugir) și Dragoș Mircea Popa (Juniorul Aiud) – golgheteri;

*Under 14: Optimum Alba Iulia (campioană), Juniorul Aiud (locul 2), Olimpia Aiud (locul 3), Denis Valentin Gligor (Optimum Alba Iulia) – golgheter;

*juniori Under 13 (16 echipe), Under 12 (6 echipe), Under 11 (16 echipe), Under 10 (10 echipe) și Under 9 (9 echipe) – premiați cu mingi;

*premii speciale: Optimum Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia – pentru participarea la Liga Elitelor FRF Under 15, Școala „Nicodim Ganea” Bistra – campioană națională la ONSS

*Cupa României Under 19 – Decathlon: câștigătoarea (LPS Sebes sau Metalurgistul Cugir), finalista (LPS Sebe; sau Metalurgistul Cugir), plus cluburile participante (Viitorul Vama Seacă, ADU Academy Șona, CSU Alba Iulia, Fortuna Lunca Mureșului), jucătorul finalei și arbitrii finalei.

*Cupa României, faza județeană: câștigătoarea (Voința Stremț sau CSU Alba Iulia), finalista (Voința Stremț sau CSU Alba Iulia), jucătorul finalei, arbitrii și observatorul finalei (D. Iviniș, R. Uleșan, P. Mihaiu; rezervă H. Balea, bservator Cos. Chirilă (toți Alba Iulia)

Fondul de premiere este asigurat din bugetul alocat prin proiect, de către Consiliul Județean Alba pentru sezonul 2021/2022.

Acest eveniment, “Gala fotbalului județean” vine după o întrerupere de doi ani, în 2021 efectuându-se doar premierile de la finala Cupei României (la Unirea, câștigată de Voința Stremț, după lovituri de departajare, cu CSU Alba Iulia).

Vorm reveni cu fotografii, după festivitatea de premiere