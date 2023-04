FOTO: atleta Denisa Komiveș (CSȘ Blaj) – dublă campioană națională!

Volei Alba Blaj, campioana României, dispută astăzi, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Târgu Mureș, manșa tur a finalei Cupei CEV, cu puternica grupare italiană Savino Del Bene Scandicci (returul este miercurea viitoare, 12 aprilie, la Florența).

Însăși calificarea în ultimul act al celei de-a doua competiții continentale ca importanță reprezintă o performanță în sine pentru “mândria Albei”, ajunsă la a 4-a finală continentală în ultimii 6 ani. Precedentele s-au derulat în 2018, la București, cu VakifBank Istanbul (Cupa Campionilor), 2019 – în Cupa CEV (cu Busto Arsizio) și 2021 – în Cupa Challenge cu Sistem9 Yesilurt Istanbul, toate pierdute.

“Calificarea într-o nouă finală europeană este o mare realizare a clubului nostru. Am început în Liga Campionilor, unde ne-am dorit să trecem de faza grupelor, dar dezamăgirea că nu am reușit acest lucru s-a transformat în satisfacția calificării în finala Cupei CEV. Ne așteaptă o dispută foarte grea, jucăm cu o reprezentantă a voleiului italian, care are în lot jucătoare de clasă mondială, și tot ceea ce vom obține pe teren va fi un mare câștig. Trebuie să evoluăm la cel mai bun nivel al nostru, să continuăm forma bună pe care am arătat-o în ultimele meciuri și să jucăm fără presiune, calm și concentrați. Sunt sigur că finala Cupei CEV va fi un regal voleibalistic și vrem să-i răsplătim pe fani cu o evoluție de care să fie mândri”, a precizat antrenorul Stevan Ljubičić.

Pe această cale anunțăm că Primăria municipiului Blaj asigură deplasarea gratuită a suporterilor, plecarea fiind prevăzută la ora 16.30 din fața sediului municipalității blăjene.

*Italia, o forță!

Pentru gruparea din “Mica Romă” această dublă confruntare cu Savino Del Bene Scandicci (locul al treilea în Serie A1 după 25 de jocuri, 20 de victorii și 5 insuccese, devansată de Conegliano) reprezintă al 5-lea duel cu o formație italiană (echipa națională a Italiei este campioana europeană en-titre). În spatele său în ierarhie este Vero Volley Milano (3 puncte mai puțin), fosta oponentă a Blajului în grupele Champions League în actuala ediție (0-3 și 1-3, în decembrie, la Tg. Mureș), eliminată în sferturile Ligii Campionilor de VakifBank Istanbul (0-3, 2-3) – ultima câștigătoare a trofeului, pe poziția a 4-a se situează Chieri ’76 (care a câștigat Cupa Challenge, după o finală cu CSM Lugoj) iar pe locul 6 este Novara – semifinalistă în Liga Campionilor (adversar Eczacibași Istanbul)! Au mai fost dublele cu Nordmeccanica Piacenza (Champions League, 2015/ 2016; 0-3 la Sibiu și 2-3), Yamamay Busto Arsizio (finală CEV în 2019, 0-3 la Sibiu, 1-3) și Imoco Conegliano, grupele Champions League (2019/ 2020, 0-3, atât la Tg. Mureș, cât și în fieful formației care câștigase Campionatul Mondial al Cluburilor).

*Savino Scandicci, o selecționată mondială

Savino Scandicci a cucerit anul trecut Cupa Challenge, iar în această stagiune a evoluat în Cupa CEV, trecând pe rând de Galatasaray Istanbul (3-1 în Turcia și 3-0), Mladost (3-0 în Croația și 3-1), Palmberg Schwerin (3-2 și 3-0 în Germania), SC Potsdam (3-0 în Germania și 3-1) și THY Istanbul – în semfinale (3-0 și 2-3, în Turcia, singurul eșec al campaniei). Sub comanda lui Massimo Barbolini (58 de ani) este o adevărată constelație de vedete, o selecționată mondială, plecând de la Indre Sorokaite (celebra internațională italiană, din Lituania), Ting Zhu și Di Yao (China), Yvon Belien (Belgia), Yana Shcherban (mai vechea cunoștință de la Dinamo Moscova, 2016) și Ekaterina Antropova (Rusia), Hailegh Washington (USA) și până la libero-ul Brenda Castillo, din Republica Dominicană.