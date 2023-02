FOTO: Arbitrii din Aiud, a 4-a oară la rând învingători la Cupa „Prieteniei”-Simion Mulea

Viitorul Sântimbru a jucat azi, în deplasare, pe teren sintetic, cu divizionara terță Viitorul Cluj, condusă de antrenorul Marius „Papi” Popescu”, originar din Totoi, sat din comuna Sântimbru.

Formația din eșalonul superior, colegă în Seria 9 cu cele 4 reprezentante ale Albei, s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) împotriva echipei clasate pe locul secund în Liga 4, aflată la al doilea amical al anului (3-1 cu Victoria Viișoara, locul 3 în Liga 4 Cluj).

Miercuri, trupa din Galtiu evoluează acasă, de la ora 15.00, cu divizionara secundă FC Brașov, care în aceași zi, la ora 10.30, întâlnește și pe CSU Alba Iulia.

Adrian Bicheși a mizat pe An. Anghel – Morea, D. Anghel, C. Oltean, Ad. Olălau – C. Olălău, Goguța, An. Moldovan, Cr. Ivașcu – Epure, Brânză; au mai intrat Petrașcu, Cos. Năcreală, Sasa, B. Popa, Ad. Ovidiu, Truță, Ov. Crișan, Al. Criș; absenți E. Hălălae, Ov. Barna – probleme medicale.

În alt joc, la Beldiu, Kinder Teiuș – GT Sport Alba Iulia 2-6 (0-4), pentru vizitatori au punctat D. Raica – 4, Dula și G. Gavrilă. Tânăra echipă a lui George Țălnar va întâlni miecuri, la ora 16.00, la Zlatna, pe CSM Unirea Alba Iulia.