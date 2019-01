FOTO: Andrei Rațiu, originar din Alba, aproape de Real Madrid, un transfer de senzație pentru internaționalul român!

Conform presei spaniole, celebrul club Real Madrid dorește în această perioadă să-l achiziționeze pe fundașul dreapta român Andrei Florin Rațiu. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani este originar din Alba, respectiv comuna Unirea (s-a născut în Aiud), a ajuns la vârsta de șase ani în Spania, împreună cu familia, a început junioratul la Andorra de Teruel, ca mai apoi să evolueze pentru Villarreal B. La Real Madrid Under 19 este un alt fotbalist talentat din Alba Alexandru Țîrlea (18 ani), ce a debutat deja în UEFA Youh League, având la activ o pasă decisivă în partida de la Roma. Familia acestuia este din Sebeș, stabilită actualmente la Petrești, tatăl său Mircea Țîrlea fiind portar ]n trecut la Hârtia Petrești și Șurianu Sebeș.

*Alexandru Țîrlea, pasă de gol pentru Real

Campioana Europei vrea să-și întărească și echipa secundă, iar Marca anunță că soluția găsită este Andrei Florin Rațiu, informația furnizată de cotidianul spaniol fiind preluată de presa din România. Internationalul român de la Under 21 joacă la Villarreal B și trăiește în Spania de la 6 ani. El a impresionat de la o vârstă fragedă la Villarreal, fiind promovat rapid la categorii superioare varstei sale. Ratiu a jucat în 14 partide în acest sezon pentru Villarreal B și a impresionat, evoluțiile lui atrăgând atentia celor de la Real Madrid. Rațiu nu a apucat să joace în preliminariile Euro 2019 pentru naționala lui Mirel Radoi – prima dată când a fost convocat cei de la Villarreal nu au dorit să-i dea drumul, fiind vorba de un meci amical, iar apoi a ratat convocarea din cauza unei accidentări. Rațiu are însă șanse mari să fie în lotul lui Mirel Rădoi pentru Campionatul European din Italia și San Marino din 2019. Prestaţiile sale nu au trecut neobservate la Real Madrid, unde este considerat o soluţie în prima fază pentru echipa secundă, care evoluează tot în liga a treia, Segunda B. Andrei Raţiu a fost în probe timp de o săptămână şi la Barcelona, în 2010, şi are şanse de a face parte din lotul naţionalei de tineret a României pentru Europeanul din vară, din Italia şi San Marino.