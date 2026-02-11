FOTO | Amenzi de peste 5.800 lei date de polițiștii din Abrud în urma unei acțiuni la Roșia Montană: Zeci de persoane și mașini verificate de oamenii legii

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au organizat la data de 10 februarie 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, o acțiune, pe raza localității Roșia Montantă, pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor din localitate.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 88 de verificări de persoane și 46 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.835 de lei.

Au fost efectuate 24 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

