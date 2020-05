FOTO| Aiud: Rețeaua de apă potabilă de la Măgina, recepționată cu 5 luni mai devreme decât termenul de finalizare

Rețeaua de apă potabilă de la Măgina a fost recepționată cu cinci luni mai devreme decât termenul de finalizare prevăzut, respectiv 2 octombrie 2020, a scris primarul municipiului Oana Badea pe pagina sa de facebook.

Cetățenii din Măgina vor fi informați săptămâna viitoare cu privire la procedura de racordare a fiecărei gospodării la rețeaua de apă potabilă.

Mai jos puteți vedea unele comentarii la postările prin care vă comunicam faptul că am câștigat finanțarea sau că am semnat proiectul de introducere a apei potabile în Măgina. Unii cetățeni nu ne-au crezut. Suntem conștienți că o parte a societății nu are încă încredere deplină în autorități. Prin munca noastră, vom recâștiga acea încredere”, a scris Oana Badea pe facebook.