FOTO| Accident rutier pe autostrada A1, la Pianu: Un autoturism s-a izbit de remorca unei mașini din fața sa

Fostul deputat din partea AUR Alba, Daniel Rusu, riscă închisoare în cazul în care nu plătește o amendă penală. Documentele au ajuns în Parlament

În cursul zilei de miercuri, Tribunalul București a informat faptul că Biroul permanent al Camerei deputaților că deputatul neafiliat Daniel Gheorghe a fost condamnat la pedeapsa amenzii în cuantum de 40.000 de lei, pentru săvârșirea infracțiunii de compromitere a intereselor justiției.

Biroul permanent al Camerei a luat act de informarea Tribunalului Bucuresti privind sentinta penala pentru deputatul Daniel Gheorghe Rusu.

Potrivit documentului, in cazul lui Rusu s-a dispus condamnarea la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 40.000 de lei pentru savarsirea infractiunii de compromitere a intereselor justitiei.

Tribunalul Bucuresti „atrage atentia inculpatului cu privire la dispozitiile Codului penal privind inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea, in situatia in care, cu rea-credinta, nu executa pedeapsa amenzii in tot sau in parte”.

Deputatul neafiliat Daniel Rusu a declarat la Palatul Parlamentului ca pedeapsa pe care a primit-o este „foarte aspra”, pentru ca fapta sa nu a produs niciun prejudiciu, iar fapta s-a clasat pentru ca nu a existat.

„In campania electorala am fost acuzat ca as aduce un numar de peste 120 de cetateni din Republica Moldova pentru a ma vota in scrutinul pentru alegerile locale. A inceput o ancheta de verificare penala impotriva mea care s-a soldat cu clasarea acestui caz pentru ca nu exista fapta, dar eu, in virtutea sentimentului aflarii adevarului, atunci cand am primit de la procuror o hartie care ma putea dezvinovati in fata electoratului am iesit intr-un live, pe acea vreme era pandemie si nu puteam sa merg sa ma disculp la fiecare familie in parte, am aratat-o cetatenilor din comuna mea in care le spuneam – vedeti aici, totul a fost o farsa, nu am adus niciun cetatean moldovean. Era o presiune foarte mare din partea electoratului, trebuia sa le arat adevarul, ca sunt nevinovat”, a spus Rusu, citat de Agerpres.

El a mentionat ca acel dosar s-a clasat pentru ca nu exista fapta, dar in acest an a avut loc un proces fulger, iar in luna februarie a fost invinuit de compromitere a intereselor justitiei.

„Avand in vedere ca exista aceasta prevedere in Codul penal trebuie sa imi asum si sa recunosc ca am gresit. Mi se pare o pedeapsa foarte aspra pentru ca fapta mea nu a produs niciun prejudiciu, mai mult de atat s-a clasat fapta, ca nu a existat acea fapta. Nu stiu de unde sa iau acei bani, in momentul acesta nu ii am. Am solicitat pana la 2 ani, daca instanta gaseste clementa, sa imi esaloneze aceasta plata. In caz contrar, cred ca voi face un credit”, a afirmat Rusu.

Sursa: aktual24.ro