FOTO| Absolventa albaiuliancă Silvia Duriga, admisă prima în învățământul superior geografic clujean

Publicarea recentă a rezultatelor admiterii la instituțiile de învățământ superior din acest an este un nou prilej de bucurie, dar și de onoare, pentru Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia. Dintre zecile de elevi admiși la facultăți din țară cât și din străinătate se remarcă în mod deosebit performanța de acum studentei Silvia Teodora Duriga, admisă pe locul 1 la Facultatea de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, specializarea Geografie cu media 9,26.

Rezultatul este cu atât mai meritoriu cu cât această specializare, considerată piatra de temelie a învățământului geografic clujean, a format de a lungul timpului mii de cadre didactice care au predat sau predau pe întreg mapamondul.

Înzestrată cu ambiție și inteligență, cu mare putere de muncă și cu pasiune pentru natură, eleva Silvia Durigă a urmat timp de 4 ani cursurile colegiului la specializarea Tehnician în turism, preocupările sale pe linie geografică fiind evidente încă de la începutul liceului.

Foarte bucuroasă pentru reușita sa tânăra ne-a declarat:

,,Munca, determinarea și pasiunea m-au ajutat să îmi împlinesc un vis, acela de a fi studentă a Facultății de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, fiind admisă pe primul loc la specializarea geografie. În perioada liceului am dezvoltat o pasiune pentru geografie și am înțeles că acesta este drumul pe care vreau să merg mai departe. Mi-am dorit tot timpul să ajung cât mai sus, să îmi depășesc limitele și am înțeles că acest lucru va fi posibil doar prin dedicare și disciplină. Aș vrea ca performanța mea să inspire cât mai mulți tineri să își urmeze visul, chiar și atunci când acesta pare a fi imposibil de atins. Doresc să le mulțumesc celor ce m-au inspirat întotdeauna, profesorilor mei de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, un liceu care mi-a arătat ce înseamnă performanța. În mod special vreau să îi mulțumesc domnului profesor de geografie Cosmin Apolzan, pentru că a crezut în mine și m-a încurajat ori de câte ori a fost nevoie pentru a ajunge tot mai aproape de cheia succesului. Cu tact și devotament a știut să ne transmită că geografia nu este doar o disciplină școlară, e dorință de cunoaștere, pasiune și fascinație.”

Se cuvine să aducem felicitări atât proaspăt studentei Silvia Duriga, cât și tuturor absolvenților Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia care, din toamnă, vor lua loc în băncile facultăților și să remarcăm că performanțele notabile înregistrate la examenul de Bacalaureat din acestă vară de elevii acestei instituții de învățământ sunt dublate de reușita acestora prin accederea în învățământul universitar. Nu în ultimul rând felicitări merită și cadrele didactice care au contribuit la aceste reușite.