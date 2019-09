Fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, despre anii de activitate ai acestuia: “Am avut plăcerea și onoarea de a lucra alături de domnul procuror Lazăr”

Fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a declarat că perioada în care a fost acuzat, anchetat și mai apoi trimis în judecată pentru o serie de fapte pentru care nu se consideră vinovat, fiind și achitat în primă instanță, a reprezentat o cumpănă în cariera acestuia, fiind descrise ca momente pe care nu le va uita toată viața.

„În suflet sunt polițist și o să rămân polițist întotdeauna. Nu mai sunt activ. Acum un an m-am pensionat. Din punctul meu de vedere, polițiștii în cei 25 de ani de activitate au parte de o uzură pe partea fizică deosebită.

Aceștia pot fi folosiți pentru experiența lor în funcții neoperative, chiar și după cei 25 de ani. În cursul anului 2004, în timp ce investigam o grupare infracțională, am suferit un infarct, în timp ce eram la birou. Infarctul a fost generat de oboseală, stres, fumat, cafea, mâncat nesănătos.”

„E greu să descrii o zi din viața unui polițist, mai ales dacă anchetezi o grupare infracțională. Pentru că pleci dimineața acasă și te poți întoarce după o săptămână, o lună.”

El a vorbit și despre perioada în care a fost închis din cauza acuzației că a sprijinit o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală cu produse petroliere si care a generat un prejudiciu de 3,5 milioane de lei. Reamintim, a fost achitat, în prima instanță, pe 30 iunie 2016 și în martie 2018 a început judecata în apel.

În august 2019 încă nu este dată o decizie definitivă. În timpul cât Berbeceanu a fost investigat și judecat, acuzatorii lui erau, la rândul lor, investigați de Direcția Națională Anticouptie (DNA) pentru, printre altele, abuz în serviciu. Investigația împotriva lui Ioan Mureșan – procuror, Nicolaie Cean – procuror și Alin Muntean – polițist în echipa lui Berbeceanu a pornit de la probele furnizate de Berbeceanu, înregistrări ambientale și înscrisuri, care dovedeau că acuzațiile care i-au fost aduse de către procurorii DIICOT au la bază probe strânse prin influențarea denunțătorilor, manipulări, amenințări și „mituiri” ale acestora.

Cei trei implicați în acest caz (Ioan Mureșan, procurorul-șef al DIICOT, procurorul Nicolaie Cean, fost la DIICOT, acum angajat la Parchetul Tribunalului Alba, și Alin Muntean, ofițer de poliție judiciară la BCCO Alba) au fost condamnați în primă instanță la 7 ani, 2 ani și respectiv 4 ani, toate pedepsele cu executare. Urmează și în cazul lor apelul.

„Cred că mă va întrista această amintire cât timp voi fi eu pe pământ. Deși treci peste, rămân niște cicatrici. Știam că e o înscenare, dar era frustrant modul în s-a acționat, să anunți toate televiziunile. Într-un moment în care DIICOT era condus de Alina Bica, aceeași Alina Bica ce a fost condamnată. Niciunul dintre polițiști sau jandarmi nu au vrut să îmi pună cătușele în niciuna dintre cele 33 de zile de detenție.

Colegii mei au considerat că nu este nevoie. Le-am spus că, polițist fiind, înțeleg că asta e procedura, dar nu au vrut să facă asta, nu au putut. Toți colegii au fost alături de mine. Copilul meu era mic și familia a încercat să facă tot posibilul să nu afle. La un moment dat, fiul meu fiind obișnuit că noi vorbeam în fiecare seară, când plecam în misiune, soția i-a zis că sunt într-o misiune specială, sub acoperire și sunt în închisoare ca să îi prin pe cei răi. Indiferent de vinovăție, închisoarea din România e un loc în care nimeni nu ar trebui să stea. Condițiile sunt improprii.”

„Numirile la vârful Poliției au fost mereu politice. Dacă tu pui un șef, evident că ți se subordonează. Probabil oamenii care fac asta se simt protejați. Am primit și eu telefoane și mi se zicea că x e băiat bun, că are afaceri curate. E un stat în care corupția este un pericol. În cursul carierei mele am întâlnit rar polițiști cu case și mașini pe care nu le poți justifica. Nu e un fenomen. Polițiștii sunt oameni cinstiți, dar nemotivați.”

„Mi-a fost frică de foarte multe ori. Dacă nu îți e frică, nu știi să te aperi. Nu s-a tras asupra mea, eu am tras doar focuri de avertisment.”

„Până nu obțin o achitare definitivă, ar fi nefiresc să mă întorc în poliție sau să intru în politică. Nu exclud nici un fel de activitate, nici în sistemul judiciar, nici în politică, nici să mă reîntorc în poliție.”

„Am avut plăcerea și onoarea de a lucra alături de domnul procuror Lazăr. Este un profesionist extrem de bun, foarte bun anchetator. Este unul dintre procurorii care a fost procuror și înainte de ‘90, iar cei care l-au criticat pentru activitățile respective, probabil că l-au și lăudat la un moment dat.”

sursa: digifm.ro