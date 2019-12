Fostul director de la Finanțe, ec. Marius Zinca, propus secretar general la Ministerul de Finanțe

Un alt reprezentat de seamă al județului nostru va ocupa în curând o funcție înaltă în guvern. Este vorba de fostul director la Finanțe și subprefect de Alba, ec. Marius Zinca.

Dincolo de faptul că este un expert finanțist, este de altfel și o „recompensă” pentru PNL Alba, care a fost, în mod constant, una dintre primele cinci cele mai puternice filiale liberale din țară. Astfel, după numirea consilierului local, Alin Ignat, în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, este foarte probabil ca prezența în noul guvern liberal să fie completaă de un alt reprezentat al județului Alba.

Ec. Marius Zinca (47 de ani) a absolvit Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, a urmat Universitatea de Drept din Oradea şi are un master în Marketing, Audit şi Expertiză Contabilă la Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad. A ocupat funcția de director la Finanțele Publice, între ianuarie 2011 – iulie 2012, iar în următoarea jumătate de an a condus Biroul Vamal Alba, până în luna ianuare a următorului an.

În septembrie 2016 Marius Zinca a fost numit în funcția de subprefect al județului Alba, făcând echipă cu prefectul de atunci, jurista Mihaela Albu, reprezentantă a guvernului tehnocrat în teritoriu. El a fost ulterior înlocuit de Monica Popescu, propusă ca subprefect de către ALDE, în luna martie a anului 2017.