Fost polițist din Alba, liderul unei grupări de traficanți de migranți, condamnat la închisoare: Aproximativ 300.000 euro, obținuți din afacerea ilegală

Un număr de 15 persoane, 13 români și doi cetățeni din Somalia și Bangladesh, au fost condamnați miercuri, 9 octombrie 2024, de către un complet de judecată de la Tribunalul Alba, la închisoare în regim de detenție sau cu suspendare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat. Dintre cei 13 cetățeni români, 10 sunt din Alba, între care și două femei, respectiv câte unul din București, Dâmbovița și Giurgiu.

Gruparea a fost destructurată în iunie 2023, când trei bărbați din Alba Iulia au fost surprinși în flagrant în timp ce transportau șase cetățeni din Bangladesh pentru a fi scoși din țară.

Procurorii DIICOT Alba Iulia au documentat un total de 24 de transporturi de migranți, organizate într-o perioadă de șase luni, între decembrie 2022 și iunie 2023. Suma totală care ar fi fost obținută de membrii grupării se ridică la circa 300.000 de euro.

Mașinile în care erau transportați migranții erau modificate, având compartimente special confecționate pentru transportul acestora. De asemenea, autovehiculele erau periodic schimbate, erau schimbați proprietarii și erau achiziționate din diferite județe ale țării, tocmai pentru a nu da de bănuit trecerea lor împreună prin frontieră.

Inițial, transporturile s-au efectuat cu mașini mici, ce aveau compartimente special confecționate sub forma unei cuști metalice sudate sub portbagaj, fiecare autoturism transportând un migrant. Ulterior, pe măsură dezvoltării activității, începând cu luna martie 2023, membrii grupării au achiziționat autoutilitare/dube, pe care le au modificat special pentru transportul migranților, sudand sub caroserie, între elementele de șasiu, cuști metalice, în care încăpeau în jur de 6/7 migranți, în funcție de constituția fizică a acestora.

Pentru comunicațiile dintre membrii grupării se foloseau aplicații cum ar fi Signal sau WhatsApp, precum și numere de telefon din alte state – gen Slovenia, despre care liderul grupării știa că nu pot fi interceptate. Suplimentar, acesta solicita subordonaților ca, ulterior, să șteargă comunicările purtate. Se foloseau mai multe locuri de cazare a migranților, acestea fiind schimbate după un timp, de cele mai multe ori aceștia fiind aduși la Alba Iulia, care era punct de plecare spre graniță.

Gruparea folosea antemergători care asigurau, în timpul transporturilor, contra-filaj la mașinile de poliție care ar fi putut supraveghea transportul sau controla mașinile în punctul de trecere a frontierei. Pentru transferul sumelor de bani se foloseau conturi de Revolut sau transferuri pe numele unor persoane interpuse.

Afacere internațională

Lider al grupării a fost identificat Andrei P., fost polițist, din Alba Iulia, care a inițiat, a coordonat și a organizat întreagă activitate infracțională: „Acesta a organizat, a coordonat și a participat la toate transporturile efectuate de gruparea infracțională, precum și la fiecare recrutare a membrilor noi în cadrul grupului infracțional organizat, profitând atât de nivelul de educație pe care îl are, cât și, cel mai probabil, de cunoștințele dobândite în perioada în care a avut calitatea de polițist. Inculpatul a pus în aplicare o adevărată afacere infracțională și a făcut din traficul de migranți un mod de viață, dovadă fiind multiplele condamnări pe care le are, dispuse pentru săvârșirea aceluiași timp de infracțiuni, atât în țară, cât și în străinătate”, susțin anchetatorii.

Acesta ar fi avut și ideea de a se modifica autovehiculele pentru ca transportul migranților să se facă mai facil. În fața instanței, bărbatul a recunoscut toate faptele și a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare.

Concubina acestuia, împreună cu care a inițiat gruparea, a primit 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. Cetățeanul somalez a fost condamnat la 5 ani în regim de detenție, în timp ce inculpatul din Bangladesh a primit 2 ani și 4 luni cu suspendare. Cei doi aveau rolul de a identifica migranți care, în schimbul a 3.000 de euro, doreau să fie transportați până în Austria.

Pedepse cu executare au mai primit doar doi inculpați, care sunt recidiviști: Emil V. – 3 ani, o lună și 20 de zile și Mihai C. – 5 ani și 10 luni, restul scăpând cu condamnări cu suspendare.

Instanța de judecată a dispus confiscarea a trei autoutilitare, cinci autoturisme și o autorulotă folosite de membrii grupării în perioada activității infracționale.

De asemenea, a fost dispusă confiscarea, de la lider și de la concubina acestuia, a sumei totale de aproape 200.000 de euro. Ceilalți trebuie să achite sume mai mici, între 2.000 de euro și 30.500 de euro. Hotărârea poate fi contestată cu apel.

