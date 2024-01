Fost director al Direcției Silvice Alba, judecat pentru delapidare: Cum a scăpat de închisoare după ce a folosit combustibil în interes personal şi a cumpărat lopeți la preț triplu

Un fost director al Direcției Silvice Alba a scăpat de închisoare, prin prescrierea faptelor, după ce a folosit banii instituției pentru a alimenta în repetate rânduri, în interes personal, autoturismul și a dispus o achiziție de la o companie fără să țină cont de oferta cu prețul cel mai scăzut.

În perioada 22.02-27.08.2011, în calitate de director al Direcţiei Silvice Alba, inculpatul a alimentat de şase ori în interes personal sau pentru altul cantitatea totală de 1.186,15 litri motorină la staţii de carburanţi de pe raza judeţelor Alba şi Hunedoara cu cardul primit în interes de serviciu de la Direcţia Silvică Alba, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 6.701,65 lei,

La data de 12.04.2012, în calitate de director al Direcţiei Silvice Alba, inculpatul a dispus achiziţionarea a 188 lopeţi (bătătoare pentru stins incendii) de la o companie în schimbul sumei de 61.543.68 lei, fără să ţină cont de oferta cu preţul cel mai scăzut din data de 27.03.2012, comunicată de către un alt furnizor, care ar fi fost în valoare de 19.815.60 lei, rezultând astfel o traficare a sumei de 41.728,48 lei în folosul companiei şi cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 41.728,48 lei.

În motivarea instanței se arată faptul că „cu toate că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă continuată, instanţa are în vedere aceea că faptele comise intră sub incidenţa deciziei Curţii Constituţionale nr. 358/2022 având în vedere că au fost săvârşite în intervalul 22.02-27.08.2011, respectiv la data de 12.04.2012.

Potrivit art. 295 C.pen. pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar potrivit art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. termenul de prescripţie pentru infracţiunea dedusă judecăţii este de 8 ani. Luând în considerare şi dispoziţiile art. 154 alin. 2 C.pen., se reţine că răspunderea penală pentru comiterea infracţiunii de delapidare s-a prescris în cursul anului 2020”.

„În consecinţă, în temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prev. de art. 295 C.pen. cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen.

În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) C.proc.pen. şi la art. 1349, art. 1357 și art. 1381 Cod civil instanţa admite acţiunea civilă formulată de partea civilă DIRECŢIA SILVICĂ ALBA şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 48.430,13 lei”, se arată în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia.

