Forbes Best Cities 2019: Alba Iulia, campionul absolut în implementarea proiectelor de Smart City din România

Alba Iulia este campionul absolut în implementarea proiectelor de Smart City din România, înregistrând cea mai bună clasare a sa în topul Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri.

Alba Iulia rămâne liderul industriei Smart City din România, cu mai mult de 100 de proiecte în plan, în curs de implementare sau livrate, de cinci ori mai multe decât are orașul aflat pe locul al doilea, Brașov (20), potrivit celui mai recent raport anunțat de integratorul de soluții inteligente Vegacomp Consulting.

Dacă în toamna anului 2018, raportul prezenta o piață de Smart City care depășea 300 de proiecte realizate în România, în martie 2019, numărul ajunge la 330 de iniţiative. Topul primelor orașe, în funcție de numărul de proiecte în plan, în curs de implementare sau livrate este: Alba Iulia (103), Brașov (20), Timișoara, București (19), Arad, Iași (18), Cluj-Napoca (16), Sibiu (13), Oradea, Avrig (12), Constanța, Piatra Neamț (11), Hunedoara, Slatina (6). Proiectele Smart City identificate își păstrează clasificarea, în aceleași șase Verticale Smart City – Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living și Smart Governance, verticale care sunt în concordanță cu raportările Uniunii Europene. De implementarea strategiilor smart în urbe s-au ocupat mai multe companii din țară precum Orange, Microsoft, Philips, dar și Telekom România, jucător important pe piața locală de telecom, care a instalat un sistem de iluminat inteligent într-o școală gimnazială, la care s-a adăugat și introducerea unui catalog electronic pentru elevi, în 18 școli din oraș.

Printre soluțiile propuse se numără o platformă turistică integrată, WiFi gratuit extins (există deja în 14 zone), serviciu de închiriere biciclete electrice etc. Soluțiile existente mai cuprind: iluminat inteligent – există 217 stâlpi pe care s-au montat leduri, care au scăzut consumul de ener-gie cu aproape 50% și care permit reglarea intensității luminii, iar 101 au montate echipamente LoRaWAN, pentru IoT (Internet of Things, obiecte interconectate) şi colectare de date; catalog digital implementat în toate cele 20 de școli ale municipiului; servicii medicale telefonice non-stop, pentru care sunt angajați 14 medici; aplicația Donez450; 52 de senzori inductivi de parcare pe Bulevardul Transilvaniei, în parteneriat cu VegaComp. În plus, se lucrează la un tur virtual de prezentare a Cetăţii Alba Carolina și la o scanare 3D a oraşului, în parteneriat cu Euro Jobs, iar WhiteCityCode pregătește implementarea unei soluţii de comunicare, Chat Piper, pe site-ul primăriei, www.apulum.ro, între albaiulieni şi primărie. De asemenea, CivicTech dezvoltă prima platformă de smart city din România şi, totodată, primul proiect de date deschise – open data – din ţară. Astfel, Alba Iulia are obiectivul de a deveni capitala digitală a României.

În plus, până în prezent, orașul situat pe malul râului Mureș a accesat peste 150 de milioane de euro din fonduri provenite de la Uniunea Europeană. Din această sumă, 60 de milioane de euro au fost investiți în reabilitarea Cetății Alba Carolina, proces început în anul 1999, care a durat până în 2013, când au fost încheiate lucrările majore. Printre lucrările de restructurare a cetății se numără amenajarea Traseului Turistic „Porțile Cetății” care străbate cetatea de la Est la Vest, de la Poarta I la Poarta a VI-a, inaugurarea muzeului Principia (dedicat perioadei romane a orașului), dar și a primului muzeu de artă sacră din România. De asemenea, amenajarea traseelor șanțurilor cetății a permis realizarea unei piste de biciclete, cu o lungime de 2,7 km care poate fi străbătută complet, în medie, în aproximativ 20 de minute.

Din punct de vedere al reliefului geografic, cetatea se întinde pe o suprafață de 110 hectare, fiind amplasată pe o terasă înaltă, care până în secolul al XIX-lea, a funcționat ca punct portuar. Faimoasa citadelă funcționa, până în anul 2009, ca unitate militară, aflându-se în posesia Ministerului Apărării Naționale, intrând ulterior în proprietatea Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Un alt proiect aflat în curs de reabilitare cu bani europeni este Palatul Principiilor, ce va fi inaugurat în 2020, investiția ridicându-se la 4,5 milioane de euro.

Datorită amplasării în Vestul României și a zonelor industriale, Alba a atras mai mulți investitori străini pe automotive. Cel mai mare business din județul Alba este Star Assembly, care produce cutii de viteză pentru Daimler, folosite pe automobilele Mercedes. Un alt capitol la care județul Alba se situează peste media națională este cel al PIB-ului pe cap de locuitor, înregistrând în anul 2018 un PIB per capita de peste 10.000 de euro. Salariul mediu net lunar înregistrat în Alba în anul 2018 a fost de 2.390, iar rata șomajului din județ s-a situat la 3,4%.

Sursa: forbes.ro