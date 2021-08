Focarul de COVID de la tabăra din Ighiu se extinde: A fost confirmat UN NOU caz

Astăzi, 20 august, un nou caz de infectare cu COVID-19 a fost depistat în cadrul taberei de la Ighiu, unde DSP Alba a efectuat un control în cursul zilelor trecute. Acesta este unul din cele 14 cazuri confirmate, alocat unui alt județ.

„În perioada 02-19 August 2021 au fost depistate 14 cazuri pozitive COVID 19 care au legătura cu unitatea controlată, 13 la copii care au frecventat tabăra și 1 caz la un supraveghetor din cadrul taberei, acesta având domiciliul in alt județ, dar care, urmare a anchetei epidemiologice a fost alocat județului Alba.

Toate celelalte 13 cazuri au fost alocate altor județe din țara (Suceava, București, Argeș) întrucât in urma anchetelor epidemiologice a fost stabilit, conform declarațiilor persoanelor pozitive și a supraveghetorilor, ca la intrarea in tabăra cei 13 prezentau simptomatologie specifica sau erau contacti direcți ai celor care prezentau simptomatologie pana la momentul intrării in tabăra.

Precizam ca cele 13 cazuri pozitive au fost testate dupa plecarea din tabăra, in județele de domiciliu.

Inspectorii DSP Alba au dispus organizatorilor taberei efectuarea triajului epidemiologic riguros, precum și prezentarea la intrarea in tabăra a unui test negativ COVID 19 de către participanți.

DSP Alba va efectua un recontrol al unității in 21.08.2021 și va monitoriza permanent activitatea taberei, astfel încât sănătatea participanților și a personalului supraveghetor sa nu fie pusă in pericol și pentru a evita răspândirea cazurilor COVID 19″, arată comunicatul din partea DSP Alba.