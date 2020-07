Focarul de COVID de la Curtea de Apel Alba Iulia a dus la sistarea activității unei case de avocatură din Cluj

În urma focarului de coronavirus, din cadrul Curții de Apel Alba, casa de avocatură „Lăpșan & Partners” a fost nevoită să își sisteze activitatea.

Zilele trecute, un grefier de la Curtea de Apel Alba a fost depistat cu coronavirus și a îmbolnăvit mai multe persoane, între care și un judecător. Acesta a ieșit pozitiv miercuri seara, în urma testării, ceea ce a alertat casa de avocatură clujeană, pentru că soția magistratului lucrează acolo.

Răzvan Mihai Lăpușan a explicat că avocata a fost trimisă acasă încă de acum câteva zile, de când s-a aflat că sunt probleme la Alba.

”Ieri după masă s-a aflat și am decis să ne izolăm cu toții până când ne facem teste. I-am cerut colegei să stea acasă încă de acum câteva zile, pentru a nu risca să extindem infecția. După ce miercuri a fost depistat pozitiv soțul acesteia, am anunțat DSP -ul și ne vom face teste. Am anunțat și instanțele că nu putem participa la procese până când nu se clarifică situația”, a spus Lăpușan.

Curtea de Apel Alba Iulia și-a suspendat activitatea pentru zilele de joi și vineri, din cauza mai multor cazuri confirmate de coronavirus.

Primul caz confirmat a fost depistat duminică, iar miercuri au mai fost depistate încă cinci noi cazuri de Covid-19. Au fost testate în total 123 de persoane, care vor fi retestate.

”În urma recomandărilor primite de la reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Alba, echipa managerială a Curţii de Apel Alba Iulia a hotărât suspendarea întregii activităţi a instanţei în zilele de joi 02.07.2020 şi vineri 03.07.2020 pentru efectuarea unor proceduri de dezinfecţie şi igienizare generală în Palatul de Justiţie, în toate spaţiile ocupate de instanţă. Prin urmare, atât cauzele aflate pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia în zilele de joi şi vineri, cât şi amânările de pronunţare din aceste zile vor fi reprogramate la date ulterioare, ce vor fi aduse la cunoştinţa părţilor şi persoanelor interesate. De asemenea, se suspendă temporar în zilele de joi 02.07.2020 şi vineri 03.07.2020 programul cu publicul al compartimentelor Arhivă, Registratură şi Biroul de informare şi relaţii publice”, precizează Curtea de Apel Alba.

Sursa: stiridecluj.ro