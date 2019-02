Florin Roman: ”Pentru angajarea la Fabrica de Arme, este necesară o adeziune la Organizația PSD Cugir”

Deputatul PNL De Alba, Florin Roman, a declarat, vineri, la conferința de presă susținută la Alba Iulia, că în cazul angajărilor la Fabrica de Arme Cugir, dosarul candidaților conține și o adeziune la organizația PSD locală.

”Toți cei care doresc să lucreze la Fabrica de Arme, semnează adeziunea la PSD Cugir. Atunci întreb și eu: la sfârșitul anului trecut acolo a avut loc o tragedie, a murit o femeie. Am acuzat la momentul respectiv lipsa investițiilor și neasigurarea condițiilor de muncă pentru acei angajați din zona poligonului de trageri. Am făcut nenumărate interpelări la Ministerul Economiei și la Ministerul de Interne și mi s-a răspuns că ei confirmă, în parte, ceea ce am sesizat eu, respectiv lipsa investițiilor. În loc să-și vadă de treabă, ce fac oamenii ăștia? Politizează total și condiționează obținerea locului de muncă cu apartenența la Orvanizația locală PSD Cugir, ceea ce mi se pare inacceptabil!, a declarat deputatul.

El a precizat că este vorba despre simpli muncitori, nu despre cei care doresc să ocupe o funcție de conducere.

”Din punctul meu de vedere este scandalos. Se repetă povestea cu inspectoratele școlare, unde nu-ți trebuie card ca să intri în instituție, ci legitimație de membru PSD. Din acest motiv, solicit ministrului Economiei Bădălău un nou control la Fabrica de Arme Cugir, sper că mult mai serios decât cel precendent când secretarul de stat de la Orăștie a fost mai mult ”mangă” decât treaz în timpul controlului, și mă voi ține de ei până când această conducere, care are și probleme de natură penală, și probleme de management, având acel deces pe conștiință, și suspiciuni de acte de corupție nu vaz mai fi menținută acolo pentru că este susținută de domnul deputat Dîrzu. Dacă nu va face ministrul Bădălău asta, le promit cetățenilor că atunci când vom ajunge la guvernare, ca într-un stat de drept veritabil, cei care sunt suspectați de acte de corupție, de grave probleme de management, nu doar că vor zbura de acolo, dar nu vor scăpa de ceea ce înseamnă a da socoteală în fața procurorilor. M-am săturat ca tot felul de penali și de infractori să-și bată joc de oameni doar pentru că ei sunt în PSD și cred că nu li se întâmplă nimic. Au mai crezut și alții asta, și acum sunt prin pușcării!”, a mai spus Roman.

CITEȘTE ȘI FOTO, VIDEO: O femeie a murit în urma exploziei urmate de incendiu de la Fabrica de Arme Cugir

Referitor la accidentul de muncă mortal produs, anul trecut la fabrica din Cugir, Florin Roman a precizat că va face o nouă interpelare pentru a afla rezultatele anchetei. (Z.U.)