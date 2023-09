Florin Roman, detalii despre scandalul din coaliție pe tema Pilonului 2: PNL a luptat timp de patru ani cu regimul Dragnea

Când pot recupera angajații zilele de concediu neutilizate din 2022: Ce precizări sunt aduse în Codul Muncii

Dezbaterile privind utilizarea zilelor de concediu de odihnă sunt mereu în atenția angajaților, mai ales la începutul anului, atunci când constată că au zile nefolosite din anul precedent.

Potrivit Codului Muncii, angajații care nu au luat cele 20 de zile de concediu minim în 2022 au dreptul să le solicite până în jumătatea anului 2024.

Codul Muncii oferă protecție clară angajaților în ceea ce privește dreptul la concediu de odihnă, stabilind că acesta nu poate fi cesionat, renunțat sau limitat.

Mai mult, în cazul în care un salariat nu poate efectua integral sau parțial concediul de odihnă din motive întemeiate, angajatorul este obligat să acorde acest concediu neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor. Compensarea financiară a concediului neefectuat este permisă numai în cazul încheierii contractului de muncă.

Conform dispozițiilor Codului Muncii, zilele de concediu neutilizate în 2022 pot fi solicitate până la 30 iunie 2024.

Ce prevede Codul muncii pentru angajaţi, în ceea ce priveşte concediile de odihnă:

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.