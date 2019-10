Florin Roman, despre cât de grea a fost opoziția: ”Pentru ca am luptat împotriva unui stat dictatorial, impus de Liviu Dragnea și PSD”

Deputatul PNL, Florin Roman, susține că perioada de opoziție a fost ”grea de tot”, dar ieri i-a privit în ochi pe Eugen Nicolicea și Florin Iordache, iar pentru prima dată i-a simțit învinși.

”Opoziția a fost grea, dar grea de tot! Pentru ca am luptat împotriva unui stat dictatorial, impus de Liviu Dragnea și PSD. Primii doi ani au fost infernali. Fie in parlament, fie in studiourile centrale de televiziune. Peste tot eram loviti de puterea financiară a PSD care cumpara oameni și conștiințe.

De multe ori ma uitam in spate și nu vedeam camarazi. Cu mici excepții: am fost scos de pe Antena 3 după ce m-am luat cu Gâdea de gât. A urmat Danca! Au rămas in frontul Antenei 3, doi “gladiatori”: Dan Vilceanu și Virgil Guran. La Realitatea Tv, eu și Citu. La România Tv a rămas in picioare maestrul Daniel Fenechiu. Și cam atât. Fără emisiuni aranjate.

Marea mulțumire era ca luptam ca “boboc” parlamentar cu Nicolicea, Iordache, Șerban Nicolae, cu Rădulescu zis “Mitraliera”, cu grobianul de Bacalbașa. Azi a fost ziua in care m-am uitat in ochii lor și i-am simțit învinși. A meritat tot stresul, toată nebunia, pentru ca azi au pierdut majoritatea! Iar moțiunea trece, așa cum am spus încă de ieri!”, a scris Florin Roman.