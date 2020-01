Florin Roman, deputat PNL: Deținuții apți de muncă trebuie puși la treabă

In calitate de deputat, am depus o initiativa legislativă, prin care persoanele condamnate au dreptul, dar și obligația de a munci in acord cu calificarea lor profesionala, in condițiile stabilite de penitenciarele unde sunt încarcerate.

Persoanele condamnate nu au doar dreptul de a munci, ci și obligația de a presta o munca, pentru cei apți, dacă doresc sa beneficieze de liberare condiționata mai timpurie.

Tari europene cu tradiție in respectarea drepturilor deținuților, cum sunt Danemarca, Franța sau vecinii maghiari, au statuat deja in legislatie obligativitatea muncii pentru deținuții apți de munca.

In paralel, proiectul legislativ inițiat prevede dreptul și obligația persoanelor condamnate sa participe la cursurile invatamantului general obligatoriu pentru cei care e cazul, dar și la cursuri de pregătire profesionala.

Din cei peste 20.000 de deținuți aflați in penitenciare, circa 15000 sunt apți de munca.