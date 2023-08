Florin Roman, deputat PNL de Alba: „Ca liberali, nu putem susține nici o creștere de impozite și taxe, care lovește în cei care țin România pe linia de plutire”

Florin Roman, deputat al PNL din județul Alba, a transmis premierului Marcel Ciolacu faptul că liberalii nu vor accepta măsurile fiscale propuse de către PSD. Deputatul mai susține faptul că, la momentul actual, doar unul din patru contribuabili își plătește taxele la stat.

”Ca liberali, nu putem susține nici o creștere de impozite și taxe, care lovește in cei care țin România pe linia de plutire. Principiul liberal, “mai puțin, de la mai mulți”, a generat întotdeauna creșteri de venituri și scăderi ale evaziunii fiscale. Cota unica de impozitare introdusă de PNL a adus echilibru, predictibilitate fiscală și încasări mai mari la bugetul de stat. La ora actuala, doar 1 din 4 contribuabili își plătește taxele la stat.

Nu putem fi de acord cu supraimpozitarea celui care deja plătește. Dar putem fi de acord ca găsirea celor care nu plătesc și astfel sa aducem noi venituri la buget. Nu putem fi de acord ca liberali cu impozit mărit pe proprietate, pentru ca majoritatea romanilor sunt proprietari, iar locuința sau casa sunt efortul fiecărei familii, după o viața de munca. Paradoxal este faptul ca atunci când a fost crescut procentul de impozitare pe dividende, încasările au fost mai mici.

Așa ca măsura este ineficienta și nu o vom susține. Cum nu putem fi de acord cu micsorarea plafonului pentru firmele mici și mijlocii, ce dau de lucru celor care lucrează in mediul privat. Nu vom fi de acord ca cei cu meserii liberale, medici, avocați, notari, antreprenori sa fie obligați sa dea circa 45% din ce câștiga prin munca lor, unui stat care ii duce spre ajutoare sociale. La fel, vom face tot ce ne sta in putința pentru a apăra industria alimentara. Nu poți schimba fiscalitatea și sa elimini facilitatea cu plata contribuției la sanatate in timpul anului fiscal. Și nici la constructii, unde majoritatea investițiilor sunt in contracte cu statul, fie ca vorbim de PNRR sau “Anghel Saligny”.

E clar ca e nevoie de soluții, dar nu putem susține decizii luate pe genunchi. Suntem însă susținători ai reformei sistemului public. Reducerea numărului de secretari de stat, consilieri, membri in consilii de administrație, instituții ineficiente este necesară.

Însă si aici trebuie calculat si apoi luate decizii. Nu poți trata companii pe profit, cu altele care merg in pierdere, in mod similar. Nu poți impune reduceri la instituții care trăiesc din bugetul de stat si cele care se finanțează din venituri proprii. In opinia noastră, a liberalilor, patriotism economic înseamnă in primul rând sa te gândești la apărararea firmelor si capitalului romanesc, si apoi la cele cu capital străin. Și sa menții un echilibru! Nu sa jupoi calul care trage!

Am transmis toate aceste lucruri si conducerii coaliției. Înțelegem riscul pierderii unor finantari externe si susținem măsurile fiscale, ce îndepărtează acest risc. Dar nu putem susține măsuri îndreptate împotriva romanilor si a capitalului romanesc. Voi apăra mediul privat si antreprenorii care muncesc cinstit, pana la capăt, prin instrumentele parlamentare pe care le am la îndemâna.”, scrie Florin Roman.