Florin Roman, deputat PNL: 45 de licee cu promovabilitate 0 sub guvernul PSD

Dănciloza afectează grav învățământul românesc, gradul de finanțare fiind de doar 3,85% din PIB, potrivit datelor oficiale oferite de guvernul demis PSD.

Tot oficial este faptul ca 64 de licee din România au înregistrat o promovabilitate de 0% la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019. Cele mai multe situații de acest gen s-au înregistrat in județele Harghita, Prahova și Arad. Este răspunsul oficial al guvernului demis al PSD la o interpelare pe care am adresat-o in calitate de deputat liberal.

Din unitățile menționate, 4 și-au schimbat denumirea in scoala profesionala, ca urmare a încetării școlarizării pe nivel liceal. Celelalte unitati își vor continua activitatea ca unitati de invatamant liceal, putând școlariza formele de invatamant seral și frecventa redusă.

Guvernul PSD s-a opus sistematic unui invatamant romanesc de calitate, desființând și comandând scoli și clase, iar rezultatele acestor politici dezastruoase au dus și la aceasta promovabilitate 0 in 64 de licee.