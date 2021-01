Florin Cîțu se va VACCINA public anti-Covid, sâmbătă! Declarațiile premierului României

Oficialii cu cele mai mari funcții din Guvernul României, Florin Cîțu și Klaus Iohannis, au anunțat că se vor vaccina împotriva noului coronavirus public, în următoarele zile.

Premierul Florin Cîțu a anunțat câ va fi vaccinat împotriva COVID-19 sâmbătă, în condițiile în care din 15 ianuarie începe cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare.

„Sâmbătă ma vaccinez și va fi public”, a spus Cîțu la o conferință de presă.

Și preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că se va vaccina într-un eveniment public, vineri.

„Pentru a marca debutul, eu mă voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie”, a spus șeful statului cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni.

Întrebat de jurnaliști de ce până acum nu s-a vaccinat, președintele a răspuns: „Nu am dorit nici eu, nici premierul să ne băgăm în față. Ar fi fost mesajul greșit”.

Sursa: digi24.ro