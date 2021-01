VIDEO| Klaus Iohannis: „Mă voi vaccina public pe 15 ianuarie”

Președintele Klaus Iohannis susține astăzi, începând cu ora 18,00, prima conferință de presă din anul 2021, la Palatul Cotroceni.

Întrebat de reporterul Prima TV dacă nevaccinarea liderilor sporește neîncrederea populației, Klaus Iohannis a răspuns că se va vaccina public vineri, 15 ianuarie.

„Nu am dorit nici eu, nici premierul să ne băgăm în față. Ar fi fost probabil mesajul greșit. Dar vineri, 15 ianuarie, începe etapa a doua de vaccinare. Pentru a marca debutul campaniei din etapa a doua, eu mă voi vaccina public pe 15 ianuarie”, a declarat Klaus Iohannis.