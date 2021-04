Florin Cîțu, despre închiderea magazinelor la ora 18.00: „În acest moment lucrurile rămân așa cum sunt pentru că dau rezultate”

Florin Cîțu, premierul României, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, faptul că închiderea magazinelor la ora 18:00, va rămâne, „așa cum sunt”, explicând că măsura adoptată „dă rezultate”.

„Am discuţii permanente cu reţelele de magazine, am discutat şi înainte de a lua această decizie, nu a fost discutată ora, mi s-a cerut doar puţin timp pentru a pregăti. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior. Am avut o discuţie permanentă cu retailerii, ei înţeleg foarte bine situaţia prin care trece România şi au fost alături de noi şi anul trecut, când am trecut prin starea de urgenţă. În acest moment lucrurile rămân așa cum sunt pentru că dau rezultate”, a afirmat premierul.

Totodată, Cițu a subliniat faptul că măsura de a închide magazinele de la ora 18.00 acolo unde incidența cazurilor este ridicată a dus la o scădere a ratei de pozitivare cu Covid-19, tocmai pentru că mobilitatea, factorul principal prin care se răspândește virusul, a fost limitată.

„Am văzut situația economiei din România dacă nu făceam nimic. Am văzut cum numărul persoanelor infectate a crescut de la 2.000 pe zi, la 6.000 în doar câteva zile. Studiile specialiștilor ne spun că mobilitatea este factorul prin care se răspândește cel mai mult virusul iar prima măsură luată de toate țările din Uniunea Europeană a fost aceea de a reduce mobilitatea. Vedem că după ce am luat această măsură avem un platou, chiar o scădere a ratei de pozitivare, asta înseamnă că ceva impact a existat”, a mai adăugat Florin Cîțu.

În ceea ce privește cozile care s-au format de la intrarea în vigoare a noilor restricții ce privesc operatorii economici, premierul a anunțat că așteaptă o analiză pentru a se vedea dacă acestea s-au datorat perioadei de sărbători sau orei de închidere a magazinelor.

„Cerusem o analiză de la supermarketuri referitoare la ce se întâmplă cu traficul în timpul zilei, la fiecare oră și voiam o analiză care se ia în calcul și contextul. Analiza durează mai mult, dar vom avea și această analiză”, a conchis Florin Cîțu.

Totodată, premierul a declarat că de la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, urmând să fie constituit un comitet interministerial pentru stabilirea măsurilor care ar putea fi luate de la acea dată. Acesta a mai precizat că la pașaportul COVID, sau certificatul verde, nu se va aplica în România pentru deschiderea economiei și a turismului.

Sursa: digi24.ro