Ferma cu Omenie, producătorul de brânzeturi din Alba, plănuiește o investiţie de 5 milioane de euro într-o fabrică nouă în 2024-2025

Ferma cu Omenie, producătorul de brânzeturi din Alba estimează afaceri de 8 milioane de euro în 2022, dublarea business-ului, dar şi o marjă de profit de 10%, potrivit oficialului companiei.

„Anul trecut am făcut în medie 4 tone de brânză pe zi şi am vândut 1 milion de tone de produse lactate, avem parteneri care fac smântână pentru noi, iaurt, sana şi chefir. Ne dorim ca în 2022 să dublăm business-ul, este cea mai mare provocare. Obiectivul este să ajungem la 8 milioane de euro şi 10% profit, e-am propus să facem profit de 800.000 de euro, adică primul nostru milion de dolari“, a declarat Marius Bîicu, directorul general al Fermei cu Omenie, în cadrul emisiunii Produs în România, realizată de ZF în parteneriat cu Masterbuild. Anul trecut, afacerile companiei au crescut cu 15%, potrivit lui. Ferma cu Omenie produce brânzeturi în localitatea Unirea din judeţul Alba, pe care le comercializează sub brandul De la Ferma pentru piaţa locală şi sub brandul Pachetul de Acasă pentru piaţa externă.

Producătorul de brânzeturi are în plan construcţia unei fabrici noi până în 2025, dar şi amenajarea unui depozit frigorific. „Anul trecut am pus fundaţia viitorului Fermei cu Omenie, am cumpărat un teren şi clădiri la începutul anului trecut, avem un proiect pentru cum va arăta businessul în cinci ani. Am luat şi un teren de rezervă. În 2023-2024 încep pla­nurile de dezvoltare, vrem să facem o fabrică de lapte sau de brânză.“

„În 2022 vom începe un plan de dezvoltare al fabricii actuale, vom cumpăra utilaje mari ce vor fi bune în următoarea fabrică“. Pentru construirea noii fabrici, o unitate ce se va întinde de 2500 de mp, dar care se poate extinde modular până la 10.000 mp, vom avea nevoie de 5 milioane de euro în 2024-2025, incluzând construcţii noi şI utilaje noi, potrivit lui.

Pe terenul achiziţionat există nişte hale, antreprenorul spune că va transforma o hală de 1000 mp într-o clădire cu depozite frigorifice şi o zonă de ambalare şi etichetare. „Avem depozitul în Cluj Napoca iar Ocna Mureş şi Unirea sunt poziţionate bine faţă de autostradă, doar 3 km, ne dorim să fim aproape de fabrică şi mai bine poziţionaţI logistic. Investiţia în modernizarea fabricii şi amenajarea depozit frigorifc va fi de 1,5 milioane de euro“.

Marius Bîcu a mai precizat că va depune un proiect pentru accesarea a 1,5 milioane de euro pentru dezvoltarea şi mărirea capacităţii de producţie. „Mai mult, am depus un proiect pentru vânzarea în lanţ scurt de aprovizionare, vânzarea în apropierea fermei. Suntem la graniţa între judeţele Alba, Cluj şi Mureş, avem trei oraşe mari Târgu Mureş, Cluj Napoca şi Alba Iulia, toate se încadrează în proiectul european depus de noi pentru a primi o finanţare pentru un plan de marketing, să devenim furnizor local. Facem mult export, 60% din cifra de afaceri este din export, ne dorim să devenim locali, prin proiectul de marketing vom implementa acest lucru, vom fi producător şi distribuitor prin acest proiect, vom livra brânzeturile pe o rază de 70 de km în jurul fermei în cele 3 mari oraşe şI în 10 oraşe mici“.

Compania îşi vinde produsele în retailul modern în România, dar o mare parte pleacă la export. „În România am avut o scădere în retailul modern, am compensat prin creştere la export şi am construit o divizie de comerţ tradiţional. Am cumpărat 2 maşini şi facem livrări la Cluj şi Mureş iar anul acesta în Alba. Ne-am reorganizat şi suntem fericiţi că am acoperit scăderea din retailul modern, ne-am adaptat şi am mers în proximitate unde sunt clienţii noştri. Colega mea a făcut livrări la domiciliu din magazinul fermei, oamenii au venit aproape să cumpere de la fermă, au fugit de supermarket“.

Mai mult, el spune că în proiect este un magazine online cu livrări la domiciliu, anul acesta o să conteze vânzările directe la clien.

„Am făcut în octombrie anul trecut prima livrare în SUA, la New York. Brânza noastră a ajuns pe mesele americanilor. În ianuarie trimitem următorul container cu brânză proaspătă, brânză de burduf, caş şi caşcaval. Este o piaţă interesantă, am avut un stand la o expoziţie internaţională şi ne-am întâlnit cu distribuitorii din America, după târg s-a întâmplat prima livrare. Posibilitatea de conectare cu clienţii a fost fantastică, am venit cu 24 de noi clienţi, 1 milion de euro vor reprezenta în afaceri“.

El mai spune că anul trecut s-au realizat trei creşteri de preţ şi „pregătim încă trei creşteri de preţ anul acesta, am fost fericiţI că am avut parteneri care au înţeles că energia trebuie plătită, transportatorul şi fermierii, am făcut o creştere în mai multe trepte la raft. Din cauza costurilor la materie primă şi energie am fost nevoiţI să ne adaptăm“.

Din 2019, Ferma cu Omenie este o firmă separată de Unilact Transilvania, firma pe care este operată business-ul de ferme pornit de tatăl lui Marius Bîcu, o fermă cu 500 de vaci şi oi, care furnizează 50% din laptele necesar fabricii. În 2020, Ferma cu Omenie şi Unilact Transilvania au obţinut afaceri de 5,2 milioane de euro, potrivit ultimelor date.

