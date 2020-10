Fără echivoc: La Alba Iulia, PNL nu face înțelegere cu PSD

Conducerea PNL Alba a luat o decizie fără echivoc: nici o înțelegere cu PSD Alba, in constituirea unei majoritați in Consiliul local Alba Iulia. PNL Alba Iulia are cel mai mare număr de consilieri locali și a obținut cel mai mare număr de voturi, dovada ca albaiulienii își pun in continuare încrederea in PNL.

Consilierii noștri vor susține toate proiectele bune pentru oraș, dar și proiectele pe care le-am propus in campania electorală. Ne delimitam de proiectele faraonice promise de amatori in ale administrației.

Consilierii PNL vor colabora cu conducerea CJ Alba, cu parlamentarii liberali și cu guvernul liberal, pentru susținerea intereselor și așteptărilor albaiulienilor. Am ascultat vocea oamenilor și imediat după alegeri, am construit o noua echipa pentru Alba Iulia, formată din oameni profesioniști și integri!

Marius Hațegan, președinte PNL ALBA IULIA