Extinderea și reabilitarea aducțiunilor SZA Apuseni. Directorul APA CTTA: „Este o lucrare greu de realizat, complexă, dar noi credem că merită tot efortul”

Locuitorii din zona munților Apuseni vor avea parte de un proiect extrem de important, mai exact extinderea și reabilitarea aducționilor din sistemul zonal de alimentare cu apă Apuseni, în lungime totală de peste 40 de kilometri.

„Contractul în valoare 73.794.644,04 lei, fără TVA este un contract foarte important pentru societatea noastra, nu datorită valorii mari ci datorită faptului că ne dorim de mult timp să rezolvăm problema alimentării cu apă a orașului Abrud. Este o lucrare greu de realizat, complexă, dar noi credem că merita tot efortul”, a spus directorul general al societatii Cornel Ștefan Bardan.

Activitatile din cadrul acestui contract vizeaza lucrari de realizare de conducte noi de aductiune a apei, in lungime totala de cca. 40,8 km, impreuna cu caminele tehnologice si alte constructii aferente, astfel:

– Reabilitare Aductiune Campeni – Abrud 11,1 km,

– Reabilitare Aductiune STAP Mihoiesti – Garde 13 km,

– Extindere Aductiune Garde – Baia de Aries 16,7 km.

– realizarea de conducte pentru conectarea localităților și consumatorilor deserviți în prezent la conducta de aducțiune reabilitată, cu o lungime totala de aprox. 5,5 km,

– realizarea de Gospodarii de apă noi pentru deservirea localităților adiacente aducțiunii la Mănăstire, Lupșa, Muncel, modernizare Gospodărie de apă Baia de Arieș,

– reabilitare Stație Repompare Gura Roșiei – lucrări speciale de subtraversări căi de comunicatie si cursuri de apă, si de supratraversări cursuri de apă;

“Inca o dovada ca pentru noi, SC APA CTTA SA Alba, este esential sa investim constant in infrastructura de apa si de canalizare a județului nostru si sunt 18 ani de când facem asta an de an, referindu-ma doar la investițiile din fonduri europene, pentru ca daca vorbim de cele din fonduri proprii, am facut-o mereu. Fara investiții nu avem cum sa funcționam!”, a mai spus directorul general al societatii Cornel Ștefan Bardan.

