Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Licitația de peste 6 milioane de lei, lansată în SEAP

Consiliul Județean Alba a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția unor lucrări, în cadrul proiectului „Extindere si dotare Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”. Valoarea totală estimată a investiției este de 6.037.830, fără TVA.

Principala problema actuala o reprezintă timpii de aşteptare a pacienţilor ce trec pragul Unitatii de Primiri Urgente (UPU) Alba Iulia.

Acest fapt se datoreaza capacitatii insuficiente de primire a pacienţilor, si implicit circuitelor funcţionale slab eficientizate. Daca pentru cazurile de cod roşu si galben timpii de preluare a pacienţilor in ariile de lucru sunt conformi cu algoritmul naţional de triaj, pentru pacienţii de cod verde, albastru si alb aceşti timpi au cunoscut creşteri semnificative, de ordinul orelor (4-6 ore) datorita prezentărilor tot mai numeroase in UPU, de la an la an.

Aceasta duce la nemulţumiri atat din partea pacienţilor si aparţinătorilor dar si din partea personalului medical care este nevoit sa acorde asistenta medicala in condiţii improprii, sub o mare tensiune.

Prin extinderea spatiilor si creşterea capacitatii de preluare a pacienţilor, anticipam ca va creste gradul de satisfacţie atat a pacienţilor si aparţinătorilor cat si a personalului care deserveşte UPU prin reducerea semnificativa a timpilor de aşteptare. Aparatura, echipamentele si dotările medicale aferente UPU actual, indispensabile in bunul mers al activitatilor zilnice intreprinse aici, au o vechime de circa 10 ani, sunt insuficinte sau lipsesc.

Obiectivul general al proiectului este imbunataţirea calităţii si eficienţei ingrijirii spitaliceşti de urgenţa asigurate in cadrul Unitatii de Primiri Urgenţe, componenta funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Obiectivul Specific 1: Extinderea infrastructurii Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenta Alba lulia.

2. Obiectivul Specific 2: Dotarea si echiparea structurii Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenta Alba lulia.

Lucrările de intervenţie privind „Extindere şi Dotare Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” situat pe Bdul. Revoluţiei 1989, nr.23, Alba Iulia, constau în: