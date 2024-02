Extinderea rețelei de canalizare menajeră în orașul Teiuș: Proiectul a primit undă verde din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Teiuș, județul Alba”.

Prin implementarea proiectului se dorește extinderea reţelelor de canalizare menajeră din orașul Teiuș pe străzile: Horea, Parcul Mihai Viteazu, Horea 2, S. Lucaciu, Laterală Avram Iancu, Bloc CFR1, Bloc CFR2, Ștefan cel mare, Sportivă1, Sportivă2, Octavian Goga, Ardealului, Dăneţii1, Dăneţii2, S. Bărnuţiu, S. Bărnuţiu2, Curcani, Lucian Blaga, Petru Maior, Clujului, Clujului (Geomal) CO SP3, CO SP2.

Pe strazile studiate reteaua de canalizare este prevazuta gravitational din PVC KG iar in zonele cele mai joase sunt prevazute statii de pompare care pompeaza apa uzata in reteau gravitationala de unde este canalizata spre statia de epurare existenta (existent in localitate). Astfel ca in SP din zona se colecteaza apa menajera de pe strazile studiate, apoi este pompata in cel mai apropiat camin exisent/ SP existenta.

Racordurile vor fi executate prin amplasarea caminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor in zonele carosabile si asfaltate a drumurilor din localitate executia traversarilor se va raliza prin subtraversare cu foraj orizontal, daca este cazul.

In zona de accese unde prin lucrarea de canalizare este necesara spargerea acceselor acestea se vor reface si vor fi aduse la starea initiala inainte de interventie. In zonele unde exista trotuare daca in urma interventiei este necesara spargerea trotuarelor, acestea vor fi refacute si aduse la starea initiala inaintea interventiei.

Lungimea extinderilor retelei de canalizare este de 5357 m cu funcţionare gravitaţională și retea canalizare sub presiune: 175 metri.

Numarul de camine: 130 bucăți.

Numar statii de pompare SP: 3 bucăți.

Numar de racorduri gravitationale: 287 bucăți.

